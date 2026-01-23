Logo TVN24
Turystyka

Koniec limitu 100 ml w bagażu podręcznym. Rewolucja dla pasażerów lecących z Heathrow

Katarzyna Turosieńska o zagranicznych turystach w Polsce
Źródło: TVN24
Pasażerowie londyńskiego Heathrow, największego lotniska w Wielkiej Brytanii, mogą przechodzić kontrolę bezpieczeństwa bez wyjmowania płynów z bagażu podręcznego. Dozwolone są pojemniki o pojemności do dwóch litrów. Zmiana stała się możliwa po zakończeniu instalacji nowych skanerów.

W bagażu można też zostawić elektronikę, m.in. laptopy. Nie ma już również obowiązku pakowania płynów do przezroczystych, plastikowych woreczków.

Największe takie lotnisko

Heathrow podkreśla, że jest obecnie największym lotniskiem na świecie, które w pełni wdrożyło nowe urządzenia we wszystkich terminalach.

Port nie był jednak pierwszym w Wielkiej Brytanii, który zmodernizował kontrolę bezpieczeństwa. Wcześniej podobne rozwiązania wprowadziły m.in. lotniska Gatwick, Edynburg i Birmingham, podnosząc limit do dwóch litrów. Heathrow zaznaczyło, że nowe skanery zapewniają dokładniejszy obraz bagażu kabinowego i mogą obsługiwać "tysiące pasażerów na godzinę" przy "znacznie większej efektywności", przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Nowe zasady dotyczą wyłącznie lotów odlatujących z Heathrow. Podróżni powinni sprawdzić ograniczenia obowiązujące na lotniskach, z których będą lecieć do lub z Wielkiej Brytanii.

Spóźniona zmiana

Wdrażanie nowoczesnych skanerów na brytyjskich lotniskach napotykało w ostatnich latach opóźnienia. W 2019 r. ówczesny premier Boris Johnson zapowiadał zniesienie limitu 100 ml-obowiązującego dla płynów przewożonych w plastikowych woreczkach - do końca 2022 r. Plany te pokrzyżowała jednak pandemia.

W grudniu 2022 r. rząd ogłosił, że do czerwca 2024 r. nowoczesny sprzęt skanujący trafi na stanowiska kontroli bezpieczeństwa. Zapowiedziano wówczas "największą zmianę zasad bezpieczeństwa lotniskowego od dekad". Ówczesny minister transportu Mark Harper mówił wtedy, że era "miniaturowych kosmetyków" dobiega końca.

Heathrow jest jedynym lotniskiem wśród 10 największych pod względem ruchu na świecie, które zniosło limit 100 ml dla płynów na lotach międzynarodowych.  W 2024 roku Heathrow obsłużyło ok. 83,9 mln pasażerów, potwierdzając pozycję lidera w Europie.

pc

pc
Autorka/Autor: mp/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Turystyka Podróże wakacje Wielka Brytania
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica