Koniec limitu 100 ml w bagażu podręcznym. Rewolucja dla pasażerów lecących z Heathrow

W bagażu można też zostawić elektronikę, m.in. laptopy. Nie ma już również obowiązku pakowania płynów do przezroczystych, plastikowych woreczków.

Największe takie lotnisko

Heathrow podkreśla, że jest obecnie największym lotniskiem na świecie, które w pełni wdrożyło nowe urządzenia we wszystkich terminalach.

Port nie był jednak pierwszym w Wielkiej Brytanii, który zmodernizował kontrolę bezpieczeństwa. Wcześniej podobne rozwiązania wprowadziły m.in. lotniska Gatwick, Edynburg i Birmingham, podnosząc limit do dwóch litrów. Heathrow zaznaczyło, że nowe skanery zapewniają dokładniejszy obraz bagażu kabinowego i mogą obsługiwać "tysiące pasażerów na godzinę" przy "znacznie większej efektywności", przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Nowe zasady dotyczą wyłącznie lotów odlatujących z Heathrow. Podróżni powinni sprawdzić ograniczenia obowiązujące na lotniskach, z których będą lecieć do lub z Wielkiej Brytanii.

Spóźniona zmiana

Wdrażanie nowoczesnych skanerów na brytyjskich lotniskach napotykało w ostatnich latach opóźnienia. W 2019 r. ówczesny premier Boris Johnson zapowiadał zniesienie limitu 100 ml-obowiązującego dla płynów przewożonych w plastikowych woreczkach - do końca 2022 r. Plany te pokrzyżowała jednak pandemia.

W grudniu 2022 r. rząd ogłosił, że do czerwca 2024 r. nowoczesny sprzęt skanujący trafi na stanowiska kontroli bezpieczeństwa. Zapowiedziano wówczas "największą zmianę zasad bezpieczeństwa lotniskowego od dekad". Ówczesny minister transportu Mark Harper mówił wtedy, że era "miniaturowych kosmetyków" dobiega końca.

Heathrow jest jedynym lotniskiem wśród 10 największych pod względem ruchu na świecie, które zniosło limit 100 ml dla płynów na lotach międzynarodowych. W 2024 roku Heathrow obsłużyło ok. 83,9 mln pasażerów, potwierdzając pozycję lidera w Europie.

