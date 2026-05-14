Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Jeden bilet na kilka połączeń. Bruksela ma plan

|
shutterstock_2360132681 Warszawa, Polska. 7 września 2023 r. Wnętrze pociągu pasażerskiego. Puste krzesła w wagonie. PKP Intercity
Parlament Europejski uchylił immunitety czterem polskim europosłom
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Komisja Europejska proponuje uproszczenie rezerwacji podróży, w szczególności między państwami Unii Europejskiej. W ramach nowego prawa funkcjonowałby jeden bilet na podróże kolejowe realizowane przez różnych przewoźników.

Nowe regulacje ułatwią pasażerom wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie podróży między krajami UE i umożliwią zakup jednego biletu na podróże koleją.

Pełna ochrona prawa pasażerskich

Obecnie porównywanie dostępnych opcji podróży i zakup biletów jest nierzadko czasochłonne, zwłaszcza jeśli podróż realizowana jest przez różnych przewoźników, w tym wypadku kolejowych, oferujących różne ceny biletów i różne warunki zakupu. Sprawy nie ułatwiają rozdrobnione systemy rezerwacji, wskutek czego podróżny planując wyjazd musi dokonywać kilku odrębnych zakupów.

Zgodnie z propozycją KE, pasażerowie będą mogli kupić za pośrednictwem jednej platformy lub strony jednego przewoźnika kolejowego jeden bilet obejmujący całą trasę podróży nawet jeśli realizowana jest ona przez różne przedsiębiorstwa kolejowe np. PKP i Deutsche Bahn.

Podróżni objęci będą pełną ochroną praw pasażerskich. W przypadku przegapienia jednego z połączeń, pasażer będzie miał prawo do zmiany planu podróży, zwrotu kosztów za bilet lub odszkodowania. Jeśli połączenie utracone zostanie z winy jednego z przewoźników, przedsiębiorstwo kolejowe, które spowodowało zakłócenie, będzie odpowiedzialne za zaproponowanie pasażerowi nowego połączenia lub zwrotu kosztów, zagwarantowania pomocy w postaci posiłków i napojów, a nawet zakwaterowania, jeśli to okaże się być niezbędne oraz wypłatę odszkodowania za opóźnienie.

Von der Leyen: To Europa, a nie Big Tech-y, ustala zasady ochrony dzieci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Von der Leyen: To Europa, a nie Big Tech-y, ustala zasady ochrony dzieci

Tech

Korzyści dla obu stron

Ale KE uczuliła też sprzedawców biletów kolejowych i agencje turystyczne, by sprzedając bilety przestrzegali minimalnych czasów połączenia, żeby pasażer miał czas przesiąść się z jednego pociągu do drugiego. Jeśli podróżny utraci połączenie, ponieważ zasada ta nie była przestrzegana, to sprzedawca lub organizator wycieczki a nie kolej będą odpowiedzialni za wypłacenie odszkodowania lub załatwienie dalszej podróży.

KE zapewniła w środę, że na nowych regulacjach skorzystają nie tylko pasażerowie, ale i przewoźnicy kolejowi, bo dzięki ułatwionemu systemowi wzrośnie liczba osób decydujących się na podróż pociągami.

KE przedstawi teraz propozycję Radzie UE, czyli państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia.

Szefowa KE spełnia obietnice

Uproszczenie podróży, w tym możliwość zakupu jednego biletu obowiązującego w całej UE zapowiedziała jeszcze przed objęciem drugiego mandatu w KE jej szefowa Ursula von der Leyen; takie też zadanie otrzymał od niej do zrealizowania komisarz UE ds. transportu i turystyki Apostolos Dzidzikostas.

"Dzisiaj podróże transgraniczne oznaczają konieczność dokonywania wielu rezerwacji i ryzyko jeśli utraci się połączenie. Zmieńmy to! Z jednym biletem i pełnymi prawami pasażerskimi przez całą podróż" - napisała w środę na platformie X szefowa KE.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Unia EuropejskaKomisja EuropejskaKolejTurystyka
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
TVN24
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
TVN24
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
TVN24
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
Co z ENA dla Ziobry? Mamy nowe informacje
TVN24
Pilne
Ceny paliw w piątek. Ile zapłacimy na stacjach?
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
TVN24
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
TVN24
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
TVN24
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
TVN24
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
TVN24
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
TVN24
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
TVN24
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Evika Silina, premier Łotwy
Premierka Łotwy rezygnuje
TVN24
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
Dym w dzielnicy Darnica w Kijowie
"Eksplozje co kilka minut. Później nadleciały rakiety"
TVN24
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Heathrow lotnisko shutterstock_2222778187
Chaos na Heathrow. Poważne zakłócenia na lotnisku
Turystyka
Wypadek na stacji Rondo ONZ (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na stacji drugiej linii metra
WARSZAWA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
TVN24
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Po fali krytyki wycofali się z asfaltowej drogi przez las
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica