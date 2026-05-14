Turystyka Jeden bilet na kilka połączeń. Bruksela ma plan

Nowe regulacje ułatwią pasażerom wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie podróży między krajami UE i umożliwią zakup jednego biletu na podróże koleją.

Pełna ochrona prawa pasażerskich

Obecnie porównywanie dostępnych opcji podróży i zakup biletów jest nierzadko czasochłonne, zwłaszcza jeśli podróż realizowana jest przez różnych przewoźników, w tym wypadku kolejowych, oferujących różne ceny biletów i różne warunki zakupu. Sprawy nie ułatwiają rozdrobnione systemy rezerwacji, wskutek czego podróżny planując wyjazd musi dokonywać kilku odrębnych zakupów.

Zgodnie z propozycją KE, pasażerowie będą mogli kupić za pośrednictwem jednej platformy lub strony jednego przewoźnika kolejowego jeden bilet obejmujący całą trasę podróży nawet jeśli realizowana jest ona przez różne przedsiębiorstwa kolejowe np. PKP i Deutsche Bahn.

Podróżni objęci będą pełną ochroną praw pasażerskich. W przypadku przegapienia jednego z połączeń, pasażer będzie miał prawo do zmiany planu podróży, zwrotu kosztów za bilet lub odszkodowania. Jeśli połączenie utracone zostanie z winy jednego z przewoźników, przedsiębiorstwo kolejowe, które spowodowało zakłócenie, będzie odpowiedzialne za zaproponowanie pasażerowi nowego połączenia lub zwrotu kosztów, zagwarantowania pomocy w postaci posiłków i napojów, a nawet zakwaterowania, jeśli to okaże się być niezbędne oraz wypłatę odszkodowania za opóźnienie.

Korzyści dla obu stron

Ale KE uczuliła też sprzedawców biletów kolejowych i agencje turystyczne, by sprzedając bilety przestrzegali minimalnych czasów połączenia, żeby pasażer miał czas przesiąść się z jednego pociągu do drugiego. Jeśli podróżny utraci połączenie, ponieważ zasada ta nie była przestrzegana, to sprzedawca lub organizator wycieczki a nie kolej będą odpowiedzialni za wypłacenie odszkodowania lub załatwienie dalszej podróży.

KE zapewniła w środę, że na nowych regulacjach skorzystają nie tylko pasażerowie, ale i przewoźnicy kolejowi, bo dzięki ułatwionemu systemowi wzrośnie liczba osób decydujących się na podróż pociągami.

KE przedstawi teraz propozycję Radzie UE, czyli państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia.

Szefowa KE spełnia obietnice

Uproszczenie podróży, w tym możliwość zakupu jednego biletu obowiązującego w całej UE zapowiedziała jeszcze przed objęciem drugiego mandatu w KE jej szefowa Ursula von der Leyen; takie też zadanie otrzymał od niej do zrealizowania komisarz UE ds. transportu i turystyki Apostolos Dzidzikostas.

"Dzisiaj podróże transgraniczne oznaczają konieczność dokonywania wielu rezerwacji i ryzyko jeśli utraci się połączenie. Zmieńmy to! Z jednym biletem i pełnymi prawami pasażerskimi przez całą podróż" - napisała w środę na platformie X szefowa KE.

From Berlin to Barcelona by train.



Today cross-country journeys mean several bookings and risks if you miss a connection.



Let's change that.



With one ticket and full passenger rights all along your journey.



That‘s our new passenger package.https://t.co/0V3WkkvMIu pic.twitter.com/dVS5aVfw7Z — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 13, 2026 Rozwiń Ursula von der Leyen na X.

