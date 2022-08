Punktualność pociągów pasażerskich spadła. "Trend jest niepokojący"

czytaj dalej

Inflacja w Polsce jest na najwyższym poziomie od ponad 25 lat. - Inflacja w sierpniu będzie na bardzo zbliżonym poziomie do tego, co mamy obecnie lub nawet niższa - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 ekonomista Rafał Mundry. Jednocześnie zwracał uwagę, że "tak naprawdę nie wiadomo, co będzie jesienią i w ostatnim kwartale tego roku" ze względu na rosnące ceny energii.