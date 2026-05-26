"Jeszcze większy popyt niż w poprzednich latach". Niemiecka turystyka zyskuje

Wieś Baabe, wyspa Rugia, Morze Bałtyckie, Niemcy, plaza
Niemcy rezygnują z dalszych podróży i wybierają urlopy u siebie. Powodem są napięcia na Bliskim Wschodzie i ryzyko problemów z lotami - wynika z informacji "Der Spiegel".

W wyniku wojny USA i Izraela z Iranem ucierpiały instalacje energetyczne i lotniska w krajach Zatoki Perskiej. Mocno nadwyrężony został przez to wizerunek tych państw jako bezpiecznych miejsc dla turystyki oraz handlu, a do tego dochodzą ostrzeżenia o niedoborach paliwa lotniczego - twierdzi "Der Spiegel".

W sondażu zleconym przez firmę SAP Concur i opublikowanym w weekend niemal co piąty respondent z Niemiec zadeklarował, że w ostatnim czasie musiał odwołać lot, zmienić rezerwację albo doświadczył odwołania połączenia przez linię lotniczą.

"Jak ktoś chce, aby było tanio to po Europie"
"Jak ktoś chce, aby było tanio to po Europie"

Ekspert: kryzys na Bliskim Wschodzie stwarza szansę dla niemieckiej turystyki

Zdaniem pełnomocnika rządu RFN ds. turystyki Christopha Plossa napięta sytuacja na świecie może sprawić, że w lecie więcej osób zdecyduje się na urlop w Niemczech.

- Choć skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie są bardzo poważne dla wielu branż, to jednocześnie stwarza on szanse dla turystyki w Niemczech - powiedział polityk CDU gazetom grupy medialnej Funke.

Zwłaszcza nad Morzem Północnym i Bałtykiem spodziewany jest "jeszcze większy popyt niż w poprzednich latach".

Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki

O tyle wzrosła liczba rezerwacji

Federalny Urząd Statystyczny poinformował o rosnącej liczbie noclegów w niemieckiej branży turystycznej. W pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano w RFN 86,7 mln takich noclegów, o 2,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wzrost liczby noclegów dla gości zagranicznych, wynoszący 0,8 proc., był znacznie słabszy niż w przypadku gości krajowych, gdzie wyniósł 2,9 proc.



turystyka, Niemcy, Morze Bałtyckie, Morze Północne
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
