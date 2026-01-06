Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Rzecznik MSZ o powrocie Polaków z Sokotry. "To będą komercyjne loty"

shutterstock_2593426625
Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie
Polacy, którzy utknęli na jemeńskiej wyspie Sokotrze, wrócą z niej do Dżeddy w Arabii Saudyjskiej lotem komercyjnym - powiedział w rozmowie z tvn24.pl rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Jak zaznaczył, Sokotra jest miejscem, do którego podróże obarczone są ryzykiem i konieczne jest poważne traktowanie ostrzeżeń na stronie resortu.

W zakładce na stronie MSZ dotyczącej Jemenu widnieje komunikat: "W związku z trwającym konfliktem zbrojnym i destabilizacją sytuacji bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Jemenu, w tym na wyspę Sokotra. Obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić."

"Państwo polskie nie jest biurem podróży"

W ostatnich dniach na jemeńskiej wyspie utknęła setka turystów, w tym z Polski, ponieważ nad krajem została zamknięta przestrzeń powietrza w związku z nasileniem działań wojennych w części kontynentalnej. Dzięki wysiłkom polskiego MSZ udało się wynegocjować możliwość lotów powrotnych dla naszych rodaków.

- To będą komercyjne loty. Państwo polskie nie jest biurem podróży i nie pokrywa takich kursów. Rola ministerstwa była taka, że dzięki naszym rozmowom z kilkoma państwami została przywrócona możliwość odbycia takich rejsów od 7 stycznia - powiedział dla tvn24.pl rzecznik resortu Maciej Wewiór.

Jak dodał, ministerstwo miało kontakt zarówno z turystami indywidualnymi, jak i biurami podróży. - Niestety sytuacja nie dotyczy małej grupy ludzi - wyjaśnił, nie podając konkretnej liczby, choć według doniesień medialnych może chodzić nawet o kilkadziesiąt osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2240510371_1
MSZ ma dobrą wiadomość dla Polaków na Sokotrze
Socotra Sokotra
"Rajska" wyspa kusi mimo ostrzeżeń. Utknęli tam Polacy
TVN24
Jemen. Rebelianci Huti w mieście Sana, 17.10.2025 r.
Nowy front wojny domowej w Jemenie
TVN24

"Stawianie obywateli w sytuacji zagrożenia"

Wewiór podkreślił, że nie należy pod żadnym pozorem lekceważyć komunikatów dotyczących podróży, które publikowane są na stronie MSZ.

- Ostrzeżenia, które publikujemy na stronie MSZ nie są wydawane pro forma. Widywałem komunikaty na witrynach biur podróży, że to czarny PR krajów, które rzeczywiście są bezpieczne. Tymczasem mówimy o wyspie należącej do państwa, w którym od 11 lat trwa wojna domowa. Jest tam gigantyczny kryzys żywnościowy, jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Biura podróży, które organizowały wyjazdy na Sokotrę mają na sumieniu wprowadzanie w błąd i umniejszanie poziomu zagrożeń. Jako ministerstwo zwracamy uwagę na ich bardzo dużą nieodpowiedzialność i stawianie naszych obywateli w sytuacji zagrożenia - zaznaczył.

Jak zwrócił uwagę, zagrożeniem w Jemenie nie tylko jest fakt, że na jego terytorium prowadzone są działania wojenne, ale również "z tego kraju ostrzeliwane są okręty wojenne i statki handlowe".

- W dodatku obok jest Somalia, gdzie znów nasiliły się działania piratów. Sokotra nie jest enklawą spokoju i bezpieczeństwa. Powtórzę, republika jemeńska to kraj, w którym trwa wojna i panuje klęska głodu. Nie można zatem oczekiwać, że turystyka tam będzie przypominała tę którą kojarzymy na przykład z Grecji i do dyspozycji będą luksusowe hotele, a jedzenie się nie skończy - ocenił.

W Jemenie, do którego należy Sokotra, od 11 lat trwa wojna domowa.
W Jemenie, do którego należy Sokotra, od 11 lat trwa wojna domowa.
Źródło: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

"Obserwowanie komunikatów oszczędza kłopotów"

Jak wyjaśnił przed wyjazdami w miejsca ryzykowne "należy mieć oczy otwarte i śledzić komunikaty MSZ na stronie".

- Sytuacja w wielu krajach jest dynamiczna, na przykład w Tanzanii. Bardzo popularny kraj wśród turystów, w szczególności Zanzibar, gdzie na urlop udaje się wielu Polaków. Pod koniec października w Tanzanii odbyły się wybory, w wyniku których wybuchły gwałtowne protesty. Zamieszki dotknęły również Zanzibar, choć w mniejszej skali niż część kontynentalną. Nawet na tej popularnej wyspie konieczna była duża ostrożność - pozamykano sklepy, a na ulicach pojawili się żołnierze - powiedział.

- Obserwowanie naszych komunikatów może oszczędzić wielu kłopotów. W przypadku Wenezueli część naszych obywateli zrezygnowała z wylotów, a biura podróży odwołały wycieczki. I to ułatwiło nam pracę w ostatnich dniach po tym, jak USA dokonały interwencji w tym kraju. Nikt przecież nie mógł wiedzieć wcześniej, w którą stronę sytuacja się rozwinie, ale upewniliśmy się, że nasi obywatele są bezpieczni - zwrócił uwagę rzecznik MSZ.

"Sokotra nieprzypadkowo wyszczególniona"

Jak przypomniał, ministerstwo "zawsze apeluje o rejestrowanie się w systemie Odyseusz".

- To zajmuje mniej niż minutę. Ten program bardzo pomaga konsulom w sytuacji zagrożenia kontaktować się z naszymi obywatelami, jak kilka tygodni temu, kiedy Filipiny i Wietnam nawiedziły silne huragany i powodzie. Dzięki temu mieliśmy stały kontakt z naszymi obywatelami i wiedzieliśmy, gdzie są i czy są bezpieczni - wytłumaczył.

Jak dodał, "w przypadku Sokotry w porównaniu z liczbą naszych obywateli, która się tam wybrała, odsetek tych, którzy zarejestrowali się w programie Odyseusz był znikomy."

- Nasi eksperci na bieżąco monitorują sytuacje na świecie i wiedzą, co mówią. Jeżeli wyraźnie mówimy, że odradzamy podróże do Jemenu, w tym Sokotry, to znaczy, że nieprzypadkowo ta wyspa została wyszczególniona. Dobrym porównaniem jest przypadek wenezuelskiej wyspy Margarity. To bardzo popularne miejsce turystycznie i przez dłuższy czas miała niższy poziom zagrożenia niż ten nadany kontynentalnej części kraju. Jednak ponad dwa miesiące temu podnieśliśmy go w związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w regionie - powiedział.

Wyprawy do Jemenu - ostrzeżenie na stronie MSZ

Na stronie MSZ zaznaczone jest, że w Jemenie "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz brakiem polskiej placówki w tym kraju, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona". Najbliższa ambasada znajduje się w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej.

"Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej" - napisano.

"Obywatele polscy przebywający na terytorium Jemenu pomimo powyższego ostrzeżenia powinni zgłosić swój pobyt w systemie rejestracji podróży Odyseusz" - widnieje komunikat na witrynie resortu‎.

Odyseusz został wprowadzony, by "w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą", MSZ mógł podjąć z obywatelami kontakt, "udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną".

System umożliwia również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych. Zgłoszenie pobytu jest dobrowolne, choć silnie zalecane. Można tego dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
Ze świata
Jemen. Skazani w sądzie w Sanie
17 osób skazanych na karę śmierci. Za szpiegostwo
TVN24
Port Sudan
Kreml wynegocjował sobie port. Sytuacja się zmieniła
TVN24

Wzrost napięć w regionie

Obecny wzrost napięć jest związany z konfliktem między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi - do niedawna występującymi jako dominujący sojusznicy w koalicji arabskiej dążącej do przywrócenia władzy uznawanemu na arenie międzynarodowej rządowi Jemenu, którego siły traciły terytoria na rzecz rebeliantów Huti.

W grudniu kontrolę nad prowincją Hadramaut przejęła wspierana przez rząd ZEA rebeliancka Rada Przejściowa Południa (STC). Arabia Saudyjska zareagowała ostrzelaniem transportu broni, która - jak twierdziła - była wysłana przez Abu Zabi dla sił STC.

Raszad al-Alimi, przywódca wspieranej przez Arabię Saudyjską jemeńskiej Rady Prezydenckiej, nazwał działania STC "nieakceptowalną rebelią" i ogłosił blokadę powietrzną, morską i lądową. W rezultacie w ostatnich dniach grudnia lotnisko na Sokotrze również przestało działać.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
JemenMinisterstwo Spraw Zagranicznychturystyka
Zobacz także:
Donald Trump
To miał powiedzieć Trump. "My zatrzymamy ropę"
Ze świata
Zespół stworzył Rafał Brzoska
InPost może zmienić właściciela. Niespodziewana oferta przejęcia
Z kraju
shutterstock_1644294346
Norweski problem. "Jedna z najsilniejszych morskich fal upałów"
Ze świata
Szanghaj, Chiny
Chiny zaostrzają restrykcje. Przez "brutalną ingerencję"
Ze świata
Biały Dom
Nowy wyścig zbrojeń. USA ruszają z programem
Tech
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Zginęło tam 40 osób. Ujawnili informacje o kontroli
Ze świata
mleko shutterstock_730953745
Toksyna w produktach dla niemowląt. Wycofują partie w Europie, również w Polsce
Ze świata
Rynki i cena ropy naftowej reagują na wydarzenia w Wenezueli
Zaskakująca zmiana kursu. "Taka sytuacja zdarza się rzadko"
Ze świata
usd pienadze dolary banknoty shutterstock_450769633_S
Postawił na obalenie Maduro. Wygrał fortunę
Ze świata
Donald Trump
Trump namawia gigantów. "Otrzymają zwrot"
Ze świata
shutterstock_2240510371_1
MSZ ma dobrą wiadomość dla Polaków na Sokotrze
Turystyka
Niemowle
Produkty dla niemowląt wycofywane. Ostrzeżenie
Z kraju
Dariusz Klimczak
Minister przeprasza. "Nie ma żadnej wymówki"
Z kraju
Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
Gra o wenezuelską ropę. "Sytuacja win-win"
Ze świata
shutterstock_2670483437
Wraki na sprzedaż. Polska spółka planuje licytację
Z kraju
dolar zloty shutterstock_346360979
Tak wydarzenia w Wenezueli mogą wpłynąć na złotego
Pieniądze
GettyImages-1821107484
Elon Musk porównał Wenezuelę do Polski. "To jest cała różnica"
TVN24
shutterstock_33186220
Polskie biuro podróży odwołuje wycieczki. "Ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów"
Turystyka
Maduro
Aktywa Maduro pod lupą. Szwajcaria podjęła decyzję
Ze świata
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
Nieruchomości
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
Tech
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
Ze świata
shutterstock_2623304129
Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Inflacja największym zagrożeniem dla rynku AI
Tech
Elon Musk
Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska
Ze świata
ELON
Musk stołuje się z prezydentem. "Cudowna kolacja"
Ze świata
Schiphol Airport
Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy
Ze świata
złoto
Inwestorzy reagują na wydarzenia w Wenezueli. Surowce pod wpływem zmian
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"
Ze świata
shutterstock_2590297377 Zbliżenie kobiety siedzącej przy drewnianym stole za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, dotknięcie palcem ekranu telefonu.
Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica