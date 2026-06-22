Turystyka Japończycy podnoszą opłaty wizowe. Pierwsza taka decyzja od prawie pół wieku Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Japonia. Tuńczyk błękitnopłetwy sprzedany za rekordową kwotę Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od 1 lipca 2026 roku koszt wizy jednokrotnego wjazdu wzrośnie z 3 000 (około 69 złotych) do 15 000 jenów (około 346 złotych), a wizy wielokrotnej - z 6 000 do 30 000 jenów.

Minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi wyjaśnił, że rewizja stawek - pierwsza od 1978 roku - ma na celu "odzwierciedlenie inflacji oraz zmian kursów walutowych". Jak dodał, rząd "nie spodziewa się, aby decyzja ta miała natychmiastowy wpływ na turystykę przyjazdową".

Jen japoński od 2021 roku systematycznie traci na wartości, osiągając obecnie poziomy zbliżone do 40-letnich minimów. Jednocześnie, wraz z ożywieniem ruchu turystycznego po pandemii, doprowadziło to do gwałtownego wzrostu liczby zagranicznych gości. W 2023 roku Japonię odwiedziło rekordowe 42,7 mln turystów.

Japonia podnosi opłaty wizowe dla cudzoziemców

W maju izba wyższa japońskiego parlamentu zatwierdziła również ustawę podnoszącą inne opłaty dotyczące cudzoziemców. Zgodnie z nowelizacją, maksymalna opłata za rozpatrzenie wniosku o prawo stałego pobytu wzrośnie z 10 000 do 300 000 jenów, natomiast koszt zmiany statusu pobytu lub jego przedłużenia może sięgnąć 100 000 jenów - zamiast dotychczasowych 10 000.

Władze argumentują, że zmiany te mają na celu dostosowanie japońskiego systemu opłat wizowych i imigracyjnych do poziomu obowiązującego w innych krajach grupy G7.

Dla porównania - w Stanach Zjednoczonych opłaty za wizy nieimigracyjne wynoszą od 185 do 315 dolarów, natomiast w Wielkiej Brytanii standardowa wiza krótkoterminowa, pozwalająca na pobyt do sześciu miesięcy, kosztuje 135 funtów.

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