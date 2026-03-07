Logo TVN24
Turystyka

Ilu Polaków wróciło z Bliskiego Wschodu? Szef kancelarii premiera o liczbach

Podróżujący z Bliskiego Wschodu
Gawin: potencjalnie są dwie drogi lądowej ewakuacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Źródło: TVN24
Od 1 marca do soboty w ramach ewakuacji z Bliskiego Wschodu, do Polski wróciło już 5643 pasażerów - poinformował szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Dodał, że w powietrzu są obecnie trzy samoloty rządowe, które w sobotę zabiorą z Rijadu Polaków ewakuowanych z Kataru.

Premier Donald Tusk w środę ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych, podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

3 samoloty rządowe w powietrzu

"W ramach ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu od 1-7.03 do Polski wróciło już 5.643 osób. Kolejne loty trwają. Obecnie w powietrzu są też 3 samoloty rządowe, które dziś zabiorą z Rijadu Polaków ewakuowanych z Kataru" - napisał w sobotę na platformie X szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Jan Grabiec.

shutterstock_2387014121
Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą
Lufthansa, samolot Airbus A321
Lot ewakuacyjny do Rijadu zawrócony
Ze świata
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Turyści mogą liczyć na zwrot. "Być może będziemy mówili o tysiącach wniosków"
TVN24

Ewakuacja polskich obywateli trwa

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że dwa samoloty Sił Powietrznych wystartowały z Polski i kierują się na lotnisko w Rijadzie, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w ubiegłą sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.

PLL LOT: wszystkie loty do Dubaju zawieszone
PLL LOT: wszystkie loty do Dubaju zawieszone

Z kraju
pc

TVN24 HD

pc
Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Jan Grabiec Bliski Wschód Turystyka Dubaj
