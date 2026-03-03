Logo TVN24
Turystyka

Itaka wyśle puste samoloty do Omanu. "Zabiorą naszych klientów do Polski"

Maskat, Oman
Sytuacja Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie
Źródło: TVN24
Biuro podróży ITAKA zawiesza loty do Omanu od wtorku do 23 marca włącznie - poinformował we wtorek wiceprezes ITAKA Holdings Piotr Henicz. Dodał, że do tego kraju polecą jednak puste maszyny, aby zabrać turystów z Polski.

- Z dniem dzisiejszym, do 23 marca br. włącznie ITAKA zawiesza loty do Omanu. Samoloty wylatujące do Omanu zabiorą naszych klientów do Polski. To są samoloty, które lecą 'na pusto', aby zabrać turystów powracających - poinformował PAP wiceprezes ITAKA Holdings Piotr Henicz.

Klatka kluczowa-265928
Rekomendacje MSZ. Gdzie podróżować? Relacja Sebastiana Napieraja
Źródło: TVN24

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała, że w regionie występuje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego - zarówno w przestrzeni powietrznej Iranu, jak i w krajach sąsiednich, gdzie znajdują się bazy USA. W związku z tym agencja zaleciła przewoźnikom wstrzymanie lotów do i z Bliskiego Wschodu do 6 marca. Zasadom tym nie podlegają przewoźnicy spoza UE.

01 1230 lotnisko chopina-0041
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
Ze świata
PLL LOT, samolot
Loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Nowe informacje od polskiego przewoźnika
Z kraju

Oman z czwartym poziomem zagrożenia

W poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat z ostrzeżeniem dla podróżnych kierujących się do Omanu.

"Poziom 4: MSZ odradza wszelkie podróże do Omanu. Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - napisał resort.

Dla osób, które już są w Omanie, podano też kontakt do polskiego konsula w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie - telefon: + 966 54 880 7718; e-mail: rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Sikorski: wszyscy widzimy, co się dzieje
Sikorski

Wrze na Bliskim Wschodzie. Sikorski: wszyscy widzimy, co się dzieje

Sikorski
Opracowała Paulina Karpińska/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

