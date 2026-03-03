Itaka wyśle puste samoloty do Omanu. "Zabiorą naszych klientów do Polski"

Sytuacja Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie Źródło: TVN24

- Z dniem dzisiejszym, do 23 marca br. włącznie ITAKA zawiesza loty do Omanu. Samoloty wylatujące do Omanu zabiorą naszych klientów do Polski. To są samoloty, które lecą 'na pusto', aby zabrać turystów powracających - poinformował PAP wiceprezes ITAKA Holdings Piotr Henicz.

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, oraz odwetem sił irańskich, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała, że w regionie występuje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego - zarówno w przestrzeni powietrznej Iranu, jak i w krajach sąsiednich, gdzie znajdują się bazy USA. W związku z tym agencja zaleciła przewoźnikom wstrzymanie lotów do i z Bliskiego Wschodu do 6 marca. Zasadom tym nie podlegają przewoźnicy spoza UE.

Oman z czwartym poziomem zagrożenia

W poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat z ostrzeżeniem dla podróżnych kierujących się do Omanu.

"Poziom 4: MSZ odradza wszelkie podróże do Omanu. Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - napisał resort.

Dla osób, które już są w Omanie, podano też kontakt do polskiego konsula w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie - telefon: + 966 54 880 7718; e-mail: rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

