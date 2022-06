Hiszpania, Grecja, Tunezja, Egipt. Polscy turyści utknęli na wakacjach

Problemy polskich turystów wypoczywających na wakacjach za granicą z biurem Itaka. Prawie 180 klientów tego biura miało wylecieć wczoraj z Gran Canarii do Katowic, ale ich lot został przełożony. Problemy dotyczą również osób przebywających w Grecji, Tunezji i Egipcie. - Klienci są pod opieką naszych rezydentów i mają zapewnione zakwaterowanie do czasu lotów powrotnych - zapewnił Paweł Koterbicki, dyrektor ds. obsługi klienta w Itace.

Sygnały o problemach otrzymujemy od turystów na Kontakt24. Jedna z internautek przekazała, że jej lot z Gran Canarii do Katowic został odwołany, a jako alternatywę zaproponowano lot, który ma odbyć się za cztery dni.

Turyści utknęli na wakacjach

"Turyści Itaki utknęli na Gran Canarii. W dniu dzisiejszym (w piątek 24 czerwca - red.) grupa turystów miała wrócić do Polski, lotem do Katowic. Nie podano nam godziny lotu. Lot ten został jednak anulowany z niewiadomych przyczyn. Alternatywny lot został zaproponowany 28 czerwca czyli za 4 dni. Ostatecznie, w domu zamiast w piątek, będziemy dopiero w przyszłą środę rano. Dotyczy to całego samolotu. Powodu oficjalnie nie znam. Powiedziano nam, że nie ma samolotu, który może nas zabrać. Pierwszy dostępny lot jest we wtorek w nocy" - napisała pani Magdalena.

Wiceprezes Itaki Piotr Henicz potwierdza, że jeden z przewoźników odmówił wysłania jednej maszyny, przez co cała siatka lotów legła w gruzach. Teraz biuro musi weryfikować połączenia i na nowo ustawiać loty. Chodzi głównie o turystów wypoczywających na Gran Canaria, Zakynthos, Dżerbie i w egipskim Marsa Alam.

Jak poinformował Henicz turyści, którzy wylecieli na wakacje na Gran Canaria tydzień temu, powinni wrócić wczoraj, ale ze względu na anulowany samolot, zostali w hotelu. Turyści ci już wracają albo będą wracać rejsowymi lotami, również z innych wysp.

Henicz zapewnia, że żaden turysta nie został pozostawiony sam sobie. Wszyscy mają zapewnione przedłużone doby hotelowe w miejscach pobytu wraz z wyżywieniem. Wiceprezes przekazał, że ponad 100 osób z jednego samolotu przyjęło z wielkim entuzjazmem informację o przedłużonych wakacjach.

Paweł Koterbicki, dyrektor do spraw obsługi klienta w Itace poinformował TVN24, że 179 klientów biura ma przesunięty powrót z Gran Canarii do Katowic, pierwotnie planowany na 24 czerwca. "Klienci są pod opieką naszych rezydentów i mają zapewnione zakwaterowanie do czasu lotów powrotnych, które realizowane są w dniach 25 - 28 czerwca do różnych lotnisk w Polsce, skąd zapewnimy transfery do Katowic - napisał.

Komunikat Itaki

W piątek wieczorem biuro podróży Itaka poinformowało w mediach społecznościowych o konieczności "wprowadzenia pilnych zmian w siatce połączeń czarterowych" w sezonie letnim oraz "anulacji pojedynczych wylotów". Biuro podróży oferuje klientom zmianę rezerwacji lub zwrot pieniędzy. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Jak podała Itaka we wpisie na Facebooku, "powyższe działania są niezbędne do aktualizacji siatki połączeń, do czego zmusiły nas nagłe okoliczności, spowodowane wycofaniem się jednego z przewoźników z obsługi naszych operacji czarterowych".

Biuro podróży Itaka jest jednym z największych w Polsce, obok TUI, Rainbow i Coral Travel.

Autor:/ToL

Źródło: TVN24 Biznes