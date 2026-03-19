- Wzrost cen biletów jest nieunikniony - oświadczył Walsh.
Jego zdaniem wojna, rozpoczęta amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, nie przyniesie nikomu korzyści.
Wojna w Iranie a ceny biletów
Choć wzrosty cen ropy, do których doszło po atakach Iranu na instalacje petrochemiczne w regionie Zatoki Perskiej, wstrząsnęły rynkiem lotniczym, to zdaniem Walsha obecny kryzys nie osiągnął jeszcze poziomu problemów spowodowanych pandemią COVID-19.
- Globalny popyt na bilety lotnicze jest nadal silny, ale jeżeli konflikt będzie się przedłużał i doprowadzi do niedoborów paliwa lotniczego, przewoźnicy zaczną ją ograniczać - powiedział szef IATA.
28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły zbrojną operację przeciwko Iranowi, który odpowiada atakami na kraje Bliskiego Wschodu.
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages/Shutterstock