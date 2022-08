Bilety lotnicze będą droższe. Eksperci o skali podwyżek

Od 2023 roku podróże lotnicze będą co najmniej o 20 procent droższe niż obecnie - pisze holenderski dziennik "De Telegraaf". Cytowani przez gazetę eksperci za ten stan rzeczy obwiniają głównie wysokie ceny paliwa lotniczego, wysoki kurs dolara oraz rosnące opłaty lotniskowe.

Wzrost cen biletów lotniczych

Fakt, że ceny biletów nie podrożały dotąd znacząco mimo wzrostu cen ropy, gazeta tłumaczy tym, że linie lotnicze na ogół kupują paliwo z dużym wyprzedzeniem po stałej cenie. Problem pojawi się, kiedy kontrakty wygasną i trzeba będzie kupić paliwo po wyższej cenie, a to znajdzie odzwierciedlenie w cenie biletu.

- Do tego dochodzi wzmocnienie amerykańskiego dolara - mówi Marnix Fruitema z Barin, organizacji reprezentującej interesy linii lotniczych w Holandii. Ostatnio kurs dolara w stosunku do euro gwałtownie wzrósł, a linie płacą za ropę w amerykańskiej walucie, co dodatkowo wpłynie na koszty.