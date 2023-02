Jedno z największych lotnisk w Europie ograniczy liczbę lotów. Jest zapowiedź

Lotnisko Schiphol w Amsterdamie ograniczy maksymalną liczbę lotów do 460 tysięcy rocznie. Przedstawiciele jednego z największych portów w Europie przekazali, że to tymczasowe rozwiązanie. Celem holenderskiego rządu jest ustanowienie pułapu na poziomie 440 tysięcy lotów. Ma to pomóc w zmniejszeniu zanieczyszczeń i ograniczeniu hałasu.