Nowe zasady wjazdu do Hiszpanii. "Ważna zmiana dla podróżujących z Polski"

Od 2 czerwca br. przy wjeździe do Hiszpanii nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczenia o przyjęciu szczepienia przeciw COVID-19, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o przebyciu COVID-19. Nie ma także obowiązku wypełniania formularza sanitarnego.

Ograniczenia wjazdowe zostały utrzymane dla podróżnych spoza UE i strefy Schengen. 21 maja br. Hiszpania zniosła zakaz wjazdu dla niezaszczepionych podróżnych z krajów trzecich, mogą one wjechać do kraju z negatywnymi wynikami testu. Do tej pory osoby te nie miały prawa wjazdu.