Wielki Tydzień pod znakiem strajków na dwunastu głównych lotniskach w Hiszpanii

Strajk na dwunastu lotniskach w Hiszpanii

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strajk, który pierwotnie miał się rozpocząć 27 marca, został ogłoszony przez związki zawodowe CCOO, UGT i USO i dotyczy ponad 3 tys. pracowników firmy Groundforce, która odpowiada za obsługę naziemną na ważnych lotniskach w kraju, w tym w Madrycie, Barcelonie, Maladze, Walencji, Bilbao i na Wyspach Kanaryjskich.

Jak poinformowały związki, przyczyną protestu jest "nieprzestrzeganie przez kierownictwo przedsiębiorstwa zobowiązań płacowych zawartych w układzie zbiorowym".

Możliwe opóźnienia lotów do i z Hiszpanii

W okresie Wielkiego Tygodnia strajki zapowiedzieli również pracownicy innych firm obsługujących lotniska, w tym Menzies, Azul Handling, Outsmart Assistance oraz Totseriman. W związku z protestami, resort transportu wydał decyzję w sprawie usług minimalnych na lotniskach.

Strajk pracowników firmy Groundforce ma charakter częściowy. Będzie odbywał się w poniedziałki, środy i piątki w trzech przedziałach czasowych, tj. w godz. 5-7, 11-17 oraz 22-24. W związku ze strajkiem przewiduje się opóźnienia lotów.

- Jeśli w najbliższych dniach nie dojdzie do porozumienia, nie wykluczamy przedłużenia strajku na weekendy do końca roku – ostrzegają związkowcy, cytowani przez portal radia COPE.

Związki krytykują wprowadzenie przez rząd minimalnego poziomu usług na poziomie 98 proc.

Gorący okres dla turystyki

Jak podało radio Cadena SER, pierwsza, poranna tura strajków na lotnisku na Ibizie "nie spowodowała żadnych poważnych zakłóceń ani opóźnień".

Wielki Tydzień, ze spektakularnymi procesjami, to jeden z głównych okresów turystycznych w roku, również pod względem natężenia ruchu lotniczego. Według danych firmy Aena, operatora hiszpańskich lotnisk, od 27 marca do 6 kwietnia zaplanowano ponad 70 tys. lotów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Źródło: PAP