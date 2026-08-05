Turystyka Lotnisko w Barcelonie odwołuje loty. Trwa bezterminowy strajk pracowników Oprac. Wiktor Knowski |

Turyści je uwielbiają. Najatrakcyjniejsze metropolie świata Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Strajkują pracownicy firmy Groundforce odpowiedzialni za obsługę naziemną, odprawę pasażerów, boarding oraz koordynację lotów na lotnisku. Zarzucają pracodawcy bierność wobec "poważnego pogorszeni"” bezpieczeństwa pracy. Groundforce obsługuje loty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, przewoźników takich jak LOT, Lufthansa, Air Europa, KLM, Air France czy Qatar Airways.

Bezterminowy strajk na lotnisku w Barcelonie

Hiszpańskie ministerstwo transportu podało w komunikacie, że strajk, który rozpoczął się 4 sierpnia o północy, jest bezterminowy. Ogłosił go związek zawodowy CGT. Związek zawodowy przekazał EFE, że udział w strajku utrzymuje się na "bardzo wysokim" poziomie wśród 1179 pracowników spółki.

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Według EFE od rozpoczęcia strajku do końca września linie lotnicze obsługiwane przez Groundforce w Barcelonie powinny wykonać około 11,6 tys. operacji lotniczych. Ministerstwo transportu twierdzi, że biorąc pod uwagę przewidywane współczynniki wypełnienia samolotów w tym okresie skutki strajku mogą dotknąć około 2 mln pasażerów.