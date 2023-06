Wyjazd na wakacje z biurem podróży. Ile zapłacimy za popularne kierunki?

Grecja, Turcja, Wyspy Kanaryjskie - te trzy zagraniczne kierunki od lat cieszą się niezmierną popularnością wśród Polaków jako miejsca wakacyjnego urlopu z biurem podróży. Ile trzeba zapłacić? Sprawdziliśmy oferty największych biur podróży, niektóre ceny potrafią zaskoczyć, ale znajdzie się coś na każdą kieszeń.

Wakacje w Grecji

Do wszystkich cen należy doliczyć po 15 zł składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Zacznijmy od najtańszej opcji wakacyjnego wyjazdu z biurem podróży. Dla tych, którzy chcą mieć z głowy kwestię organizacji pobytu na miejscu ze zwiedzaniem na własną rękę.

W cenie od 1 598 do 1 900 zł od osoby możemy wynająć pokoje w małych, urokliwych pensjonatach o "domowej atmosferze" na Lesbos, Krecie czy Korfu. Bez wyżywienia, ale z basenem, często z polskim rezydentem. W okolicy każdego z nich znajduje się plaża, bary i restauracje, a także dogodna komunikacja z większymi miejskimi ośrodkami. Bez zgiełku, nieco bliżej ludzi.

Jeśli chcemy być w pełni zaopiekowani, nie martwić się kwestią wyżywienia, to możemy przebierać do woli w ofertach kurortów i eleganckich hoteli. Rozrzut cenowy jest spory, bo od 2 253 do 5 729 zł za osobę. Ostateczny rachunek zależy od długości pobytu, czy ilości gwiazdek obiektu, który wybierzemy. Na przykład 8 dniowy pobyt w hotelu posiadającym 4,5-gwiazdkowym na Korfu na początku lipca to koszt 7 998 zł dla pary. Jeśli mamy mniejszy budżet, to 4 dni na Krecie w hotelu 3,5-gwiazdkowym z opcją all inclusive będzie parę kosztować 5078 zł (początek lipca) lub 5 218 zł (koniec sierpnia).

Grecka wyspa Kos Shutterstock

Warto wspomnieć o Zakynthos, która pojawia się już w "Iliadzie" Homera, nazwana tak od Zakynthusa syna mitologicznego króla Arkadii Dardanosa. Sporo jest ofert na nieco dłuższy pobyt. Na początku lipca możemy np. spędzić 6 dni pięciogwiazdkowym hotelu all inclusive za cenę 7 198 zł dla pary. Wyjazd w późniejszym okresie wiąże się z nieco większym wydatkiem. Na przełomie lipca i sierpnia 8 dni w hotelu z 3,5 gwiazdkami, all inclusive, to koszt 7 398 zł. Gdybyśmy chcieli zaoszczędzić, to możemy pojechać pod koniec sierpnia. Wówczas 8-dniowy pobyt w obiekcie z 3 gwiazdkami będzie wydatkiem rzędu 5 018 zł. Znacznie taniej, ale za to w ofercie tylko śniadania.

W przypadku propozycji dla rodzin z dwojgiem dzieci możemy zapłacić od 2 253 zł od osoby za 4 dni na początku lipca, na Krecie w 4-gwiazdkowym obiekcie z ofertą all inclusive, do nawet 5 689 zł za 5 dni na przełomie lipca i sierpnia za pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu (all inclusive) na Zakynthos.

Na dłużej opłaca się pojechać także na Zakynthos, gdzie jest dostępna oferta 6-dniowego pobytu all inclusive w obiekcie 5-gwiazdkowym w cenie 3 599 zł.

Turcja. Nawet 12 tys. zł od osoby

Jeśli chcemy zwiedzić Turcję, to ciekawym rozwiązaniem może być oferta 8-dniowego pobytu za 2 439 zł od osoby z rejsem po Bosforze, na którego trasie można zobaczyć liczne zabytki z listy Unesco.

Jeśli wolimy pobyt stacjonarny, w hotelowym zaciszu, to będzie nas to kosztować od 1755 zł do nawet...12 581 zł od osoby. Ta pierwsza oferta, na początku lipca, to 7 noclegów w hotelu z 4 gwiazdkami, wyżywienie w postaci śniadań, położonym około 50 metrów od plaży. A co dostaniemy za ponad 12 tys. zł od osoby? Także 7 noclegów w hotelu, który ma "premium" w nazwie położonym nieopodal piaszczystej prywatnej zatoki, pośrodku sosnowego lasu. Goście mogą skorzystać ze sporego zaplecza sportowego (siłownia, nurkowanie, windsurfing). Wyżywienie w formie all inclusive, także w większości z 6 restauracji i barów znajdujących się w obiekcie.

Turcja przyciąga wielu turystów z Polski Shutterstock

Co pomiędzy? od 2 499 zł do 4 119 zł od osoby. Ta pierwsza cena to koszt wyjazdu na 6 dni do hotelu z 5 gwiazdkami w drugiej połowie lipca z opcją all inclusive. Jeśli chcemy odpocząć od dzieci, zarówno własnych, jak i cudzych, to w cenie 4 119 zł od osoby możemy spędzić 8 dni w hotelu tylko dla dorosłych z 5 gwiazdkami "w eleganckiej kameralnej atmosferze", z plażą bezpośrednio przy hotelu.

Wyspy Kanaryjskie

Wielu Polaków wybiera jako miejsce wypoczynku także Wyspy Kanaryjskie należące do Hiszpanii. Najtańsze oferty zaczynają się od okolic 2 tys. zł od osoby. w tej cenie dostaniemy siedem noclegów w hotelu z 2 gwiazdkami na Teneryfie, już zaraz na początku lipca, śniadania w cenie. W sam raz jako baza wypadowa do zwiedzania wyspy.

Jeśli potrzebujemy nieco więcej komfortu, w postaci hotelu z 4 gwiazdkami, to musimy się z większym wydatkiem. Najtańszą ofertę w tego typu obiekcie z opcją all inclusive na 8 dni znaleźliśmy w cenie 2599 zł od osoby. Hotel z dużym basenem w spokojnej okolicy. Wylot na przełomie czerwca i lipca. Większość ofert to jednak wydatek minimum 3,5-4 tys. zł.

Wyspy Kanaryjskie od lat są w czołówce wakacyjnych wyborów Polaków Sergio Martín González/Wikimedia CC BY 2.0

Co w przypadku dwójki dorosłych z dwójką dzieci? Najtańsza oferta jaką znaleźliśmy zaczyna się od 3099 zł od osoby - opcja all inclusive na 8 dni na Teneryfie z wylotem 29 czerwca. Jednak jeśli nie mamy jak skorzystać z opcji last minute, np. z powodu braku urlopu, to 8-dniowy pobyt w opcji wszystko w cenie będzie wydatkiem na poziomie minimum 3 599 zł od osoby. Chociaż można zapłacić i więcej, nawet 10 098 zł za pobyt w "luksusowym i eleganckim" obiekcie z 5 gwiazdkami, który oferuje "elitarne centrum spa", a przy tym tylko 2 posiłki.

Jeśli na luksusach nam nie zależy to na początku lipca możemy polecieć na 8 dni na Teneryfę do obiektu z dwiema gwiazdkami, który oferuje śniadania w cenie, a pobyt dla 4-osobowej rodziny to koszt 2 277 zł od osoby.

Autor:JW/ams

Źródło: TVN24 Biznes