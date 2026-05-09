Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Ryanair tnie koszty. Mniej połączeń i zamknięcie bazy

|
shutterstock_388256992
Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło: TVN24
Ryanair ogłosił, że tej zimy zamknie swoją bazę operacyjną na lotnisku w Salonikach oraz ograniczy liczbę lotów do i z tego miasta. Decyzja ma związek z podniesieniem opłat lotniskowych przez operatora portu - przekazał Reuters. Z bazy zostaną wycofane trzy samoloty, co przełoży się na redukcję o 500 tysięcy miejsc i likwidację dziesięciu tras w sezonie zimowym.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Atenach, dyrektor handlowy Ryanaira Jason McGuinness poinformował, że rozmowy między przewoźnikiem a spółką Fraport Greece, zarządzającą kilkunastoma greckimi lotniskami, nie przyniosły porozumienia.

- Fraport Greece nadal zwiększa opłaty, które są obecnie o 66 procent wyższe niż przed pandemią COVID-19 - wyjaśnił, cytowany przez agencję, McGuiness.

W reakcji na te zarzuty Fraport Greece oświadczył, że łączenie decyzji Ryanaira z wysokością opłat lotniskowych lub z państwową opłatą rozwojową (ADF) jest "całkowicie bezpodstawne".

"Decyzja o ograniczeniu operacji zimowych na lotnisku w Salonikach (Makedonia) wynika wyłącznie ze strategii handlowej, modelu biznesowego i względów rentowności Ryanaira" - odpowiedziała spółka Fraport w oświadczeniu.

Czytaj też: Gigant lotniczy apeluje do polskiego rządu

Mniej tras i niepewna przyszłość pracowników

Z bazy w Salonikach zostaną wycofane trzy samoloty, co przełoży się na redukcję o 500  tysięcy miejsc i likwidację 10 tras w sezonie zimowym. Irlandzki przewoźnik, największy w Europie pod względem liczby pasażerów, posiada obecnie 95 baz operacyjnych na kontynencie, w których stacjonują samoloty i załogi pokładowe.

Miesiąc wcześniej Ryanair ogłosił zamknięcie swojej bazy w Berlinie, również tłumacząc decyzję wzrostem opłat i podatków.

McGuinness nie sprecyzował, czy zamknięcie bazy w Salonikach spowoduje redukcję etatów wśród około 100 osób zatrudnionych na miejscu.

Cięcia w Atenach i na Krecie

Przewoźnik zapowiedział również ograniczenie przepustowości na lotnisku w Atenach w nadchodzącym sezonie zimowym. W całej Grecji oznacza to łącznie utratę 700 000 miejsc i 12 tras. Zawieszone zostaną także operacje na lotniskach w Chanii i Heraklionie w miesiącach poza sezonem.

Według McGuinnessa, samoloty z baz w Grecji zostaną przeniesione do Albanii, Włoch i Szwecji - tamtejsze lotniska przekazały liniom oszczędności wynikające z obniżenia podatków lotniczych przez rządy. - To skutkuje większą łącznością, turystyką i zatrudnieniem tej zimy - podkreślił przedstawiciel Ryanaira.

Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa

Zdaniem McGuinnessa, wycofanie się Ryanaira z Salonik może być "dramatyczne dla miasta", ponieważ w ubiegłym roku przewoźnik odpowiadał za 90 proc. jego międzynarodowej przepustowości.

Grecja, jedno z najpopularniejszych letnich miejsc turystycznych w regionie Morza Śródziemnego, w dużej mierze opiera swoją gospodarkę na turystyce. Greckie media już wcześniej spekulowały o możliwym zamknięciu bazy Ryanaira w Salonikach, a lokalne władze wyrażały obawy co do wpływu tej decyzji na zatrudnienie w sektorze turystycznym.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Nicolas Economou/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
RyanairGrecjaLinie lotniczelotniskoTurystyka
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
euro pieniadze shutterstock_2245025629
W Europie przybywa ultrabogaczy. Polska z imponującym wynikiem
Ze świata
shutterstock_2165479171
Miód z Chin zamiast polskiego? Pszczelarze martwią się o zbiory
Handel
Donald Tusk
Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu
Z kraju
jemen shutterstock_2593425297
To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
Alicja Skiba
shutterstock_2629277511
Gigant traci miliardy. Wojna w Iranie uderza w branżę
Moto
shutterstock_2685805921
"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
Maja Piotrowska
shutterstock_2657690103
Pułapka sztucznej inteligencji. 20-latka trafiła na terapię
Tech
Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności
Ze świata
temat paliwa
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Emblemat tokena TMPL giełdy Zondacrypto na fasadzie Centrum Olimpijskiego (zdjęcie z 16.01.2026)
Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają
Piotr Szostak
Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej
Brzezinski: Polska odrobiła swoją pracę domową
Z kraju
Nowy Jork USA
Nastroje konsumentów na historycznie niskim poziomie. Wojna uderza w Amerykanów
Ze świata
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
Ze świata
Donald Trump
Wizerunkowy upadek USA. Gorszy wynik od Rosji i Chin
Ze świata
Kryptowaluty PLN
Kolejne podejście rządu do kryptowalut. "Prezydent już nie ma argumentów"
Z kraju
shutterstock_2722254235
To paliwo może wesprzeć europejskie lotnictwo
Ze świata
Teheran, Iran
Oni zyskali najwięcej na wojnie na Bliskim Wschodzie. Miliardowe zyski
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Dobra wiadomość dla kierowców. "Dalsze lekkie obniżki"
Moto
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
Z kraju
SAFE
Premier po podpisaniu umowy SAFE: Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie
Z kraju
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
Z kraju
borsuk - Mike Mareen shutterstock_2190493457
"Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego". Gdzie trafią środki z SAFE?
Z kraju
Truskawki
Tyle kosztują w tym roku polskie truskawki
Handel
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Bezrobocie w kwietniu w dół. Szacunki resortu pracy
Dla pracownika
Niemcy, ludzie
"Nieodpowiedzialna wojna w Iranie" uderza w niemiecką gospodarkę
Ze świata
ropa
Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"
Rynki
Wołodymyr Zełenski
Ataki dronów w Rosji. Zełenski: celem była kluczowa rafineria
Ze świata
prąd, energia, przedłużacz
Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki
Z kraju
samochód kluczyk
Tysiące przedsiębiorców nie reguluje rat. KRD alarmuje
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica