Słońce i doskonała kuchnia. Oto najlepszy europejski kierunek turystyczny

Jeśli coraz częściej uciekamy w marzenia o letnim wypoczynku, to warto posłużyć się zestawieniem przygotowanym przez organizację European Best Destinations. Posiłkując się głosami około miliona osób ze 172 krajów wybrano 20 najlepszych europejskich destynacji na ten rok. Na szczycie zestawienia znalazło się hiszpańskie miasto Marbella, które w wyścigu o ten tytuł wyprzedziło Monako i Maltę.

Jak opisuje European Best Destinations, miasto, które zajęło zaszczytne pierwsze miejsce na tej liście, uwodzi przede wszystkim słoneczną pogodą, doskonałą, lokalną kuchnią, ale też okazałymi polami golfowymi. Jak się okazuje, są to priorytetowe oczekiwania turystów wobec miejsca, w którym chcą odpocząć. I to one sprawiły, że biorący udział w badaniu rynku turystycznego oddali swoje głosy właśnie na Marbellę.