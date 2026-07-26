Turystyka Nowe miejsca na liście światowego dziedzictwa UNESCO Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

W Normandii zawaliła się część klifu Źródło wideo: Reuters/Bastien Gaudaire Źródło zdj. gł.: ARCHSTUDIO96/Shutterstock

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Miejscem desantu aliantów było pięć plaż o kodowych nazwach: Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Tworzą one niespełna 80-kilometrowy odcinek wybrzeża położony we francuskich departamentach: Manche i Calvados. O wpisaniu na listę UNESCO plaż i znajdujących się na nich miejsc zadecydował w niedzielę Komitet Światowego Dziedzictwa, obradujący w Korei Południowej.

Władze Normandii zabiegały o to od 2008 roku. We wniosku opisującym kandydaturę wskazano, że plaże są miejscem "pamięci o walce o wolność i pokój", przyciągającym ludzi z całego świata.

Chodzi nie tylko o same plaże, lecz też o miejsca i obiekty lądowania wojsk alianckich w Normandii. To np. klif Pointe du Hoc, gdzie 6 i 7 czerwca rozegrała się bitwa między oddziałami amerykańskimi i wojskami niemieckimi.

Inne obiekty to np. niemiecka bateria artyleryjska w Longues-sur-Mer, czy Port Mulberry, zbudowany przez aliantów z przetransportowanych do Normandii prefabrykatów (w Arromanches-les-Bains). Na plażach znajdują się też cmentarze i miejsca pamięci.

Decyzja UNESCO wpłynie pozytywnie na turystykę w regionie Źródło zdjęcia: AGallician/Shutterstock

Plaże w Normandii na liście UNESCO

Jak podkreślił w rozmowie z agencją AFP Herve Morin, przewodniczący regionu Normandii, turystyka związana z pamięcią historyczną wciąż się rozwija. Morin oceniał przed decyzją UNESCO, że jeśli będzie ona pozytywna, to turystyka odnotuje 15-procentowy wzrost.

Plaże w Normandii w 2025 roku odwiedziło niespełna 1,8 mln turystów Źródło zdjęcia: pymata/Shutterstock

W 2025 roku plaże i historyczne obiekty w Normandii odwiedziło prawie 1,8 mln osób. Jedną trzecią stanowili przybysze z zagranicy: Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec. Napływ turystów przyniósł w 2022 roku (później nie prowadzono statystyk) dochód rzędu 700 mln euro, a także - 8400 miejsc pracy.