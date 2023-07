Koleją za jedno euro. Francuski region zaprasza na wakacje

W sprzedaży pojawiła się kolejna pula biletów kolejowych w cenie jednego euro na przejazdy między popularnymi wśród turystów miejscowościami we francuskim regionie Hauts-de-France, informują media. Według miejscowych władz oferta skierowana jest "głównie do rodzin, zwłaszcza tych, których nie stać na wyjazd na wakacje". Liczba tanich biletów jest ograniczona.

Jak informuje portal Euronews, bilety w cenie jednego euro (ok. 4,4 zł - red.) na regionalne połączenia kolejowe na terenie regionu Hauts-de-France w północnej Francji będą dostępne do 27 sierpnia. Pierwsza pula trafiła do sprzedaży z końcem czerwca, druga 25 lipca. Bilety można kupić na stronie francuskiego przewoźnika SNCF. Sprawdzimy na niej również dostępność miejsc w pociągach, kursujących m.in. do Calais, Wimereux, czy Boulogne-sur-Mer.