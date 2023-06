Finnair ma latać z Wrocławia. Nowe połączenie do Helsinek

Finnair - nowe połączenie na trasie Wrocław-Helsinki

- To jedne z najważniejszych linii lotniczych krajów nordyckich. Oferują rejsy po całym świecie, dlatego dla podróżnych z Wrocławia oznacza to większe możliwości podróżowania nie tylko w wyjątkowe zakątki Europy Północnej, ale także do takich krajów jak Japonia, Korea czy Stany Zjednoczone - powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.