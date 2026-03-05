Specjalny lot ewakuacyjny z Bliskiego Wschodu. Cena to ponad dwa tysiące euro

Dwa samoloty ruszyły po Polaków do Omanu Źródło: TVN24

- Ministerstwo zdaje sobie sprawę, że bilet jest drogi - szczególnie dla na przykład 4-osobowej rodziny - ale na wysoką cenę wpływa w szczególności wzrost cen ubezpieczeń, paliwa oraz dodatkowe koszty związane z dotarciem do Omanu – wyjaśnił na specjalnej konferencji dyrektor departamentu konsularnego w resorcie Jussi Tanner.

Trzy tysiące Finów na Bliskim Wschodzie

Zakłada się, że na pokład pierwszego samolotu ewakuacyjnego, który ma przybyć po fińskich obywateli w najbliższy weekend, może wejść ok. 100-200 osób. Nie wiadomo jednak - przyznał urzędnik - jak wiele osób zdąży dotrzeć do Omanu, ani ze względu na wysokie koszty, skorzysta z tej opcji wylotu.

Wielu Finów wciąż czeka na powrót do ojczyzny z różnych miejsc na Bliskim Wschodzie, a także w różnych miejscach w Azji, po tym jak po ataku amerykańsko-izraelskim na Iran oraz odwecie Teheranu, przestrzeń powietrzna w regionie Zatoki Perskiej została zamknięta.

Według danych MSZ obecnie ponad 3 tys. Finów przebywa w strefie konfliktu na Bliskim Wschodzie, najwięcej w ZEA: ok. 2,4 tys. osób, w Katarze: ok. 350, Izraelu: ok. 230, w Arabii Saudyjskiej: ok. 180 oraz po kilkadziesiąt osób w innych krajach regionu.

Przebywający na terenie ZEA muszą zorganizować transport do Omanu we własnym zakresie. Wcześniej MSZ poinformowało, że wysyła do ZEA misję konsularną by wspierać swoich obywateli w organizacji podróży, czy uzyskania niezbędnych pozwoleń.

"Jesteśmy przygotowani"

Setki fińskich turystów nie mogą też wrócić z podróży po krajach azjatyckich, m.in. z Tajlandii, Malediwów, Sri Lanki, Wietnamu czy Indonezji, skąd loty powrotne odbywają się m.in. przez Dohę lub Dubaj.

- Jesteśmy przygotowani na to, że niestabilność w regionie Bliskiego Wschodu będzie się utrzymywać przez długi czas - przyznała minister Valtonen, która będąc w Warszawie na posiedzeniu ministrów Rady Państw Morza Bałtyckiego, zdalnie udzieliła mediom informacji.

Fińskie MSZ podkreśla, że główną odpowiedzialność za turystów i pasażerów ponoszą biura podróży i linie lotnicze, a resort w tej sprawie prowadzi negocjacje z linią Finnair, która ze względu na niebezpieczeństwo w regionie Zatoki Perskiej odwołała połączenia z Dohą i Dubajem do końca marca.

