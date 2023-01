Ferie zimowe "pod palmami". "To dlatego opcja all inclusive nie jest tak popularna"

Coraz więcej osób decyduje się na spędzenie ferii zimowych "pod palmami". Na urlop między 16 stycznia a 28 lutego Polacy najchętniej pojadą do Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Hiszpanii - dowiadujemy się z analizy serwisu wakacje.pl.

Według ekspertów zimowe ferie szkolne to popularny okres wyjazdów, jednak spora cześć Polaków zamiast w góry pojedzie do ciepłych krajów. "Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hiszpania to najczęściej wybierane kierunki przez klientów biur podróży wyjeżdżających na urlop między 16 stycznia a 28 lutego. Te trzy kierunki stanowią 41,3 proc. sprzedanej oferty zimowej największego multiagenta w Polsce" - podał serwis.