Turystyka Europejski bank wspiera giganta. Największa taka pożyczka w historii Oprac. Paulina Karpińska |

Wakacyjne kierunki Polaków w 2026 roku. Komentarz Pawła Radolińskiego z Polskiej Izby Turystyki Źródło zdj. gł.: Skycolors / Shutterstock.com

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"Inwestycje w najnowocześniejsze technologie wzmocnią czołową pozycję Airbusa w lotnictwie komercyjnym, obronności i przestrzeni kosmicznej" - podał Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w komunikacie.

Finansowanie ma wesprzeć planowane inwestycje Airbusa do 2030 roku zarówno w systemy lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego. Projekty inwestycyjne będą realizowane we Francji, Niemczech i Hiszpanii.

Zastrzyk gotówki dla Airbusa

W poniedziałek w Brukseli podpisano umowę na wypłatę pierwszej transzy kredytu w wysokości 1 mld euro.

Dyrektor finansowy (CFO) Airbusa Thomas Toepfer podczas ceremonii powiedział, że badania w sektorze cywilnym i obronnym są prawdziwym motorem napędowym europejskiego przemysłu.

- Dzięki wyjątkowo atrakcyjnym warunkom i ogromnej elastyczności finansowania zyskujemy pełną swobodę w zarządzaniu naszym bilansem. Możemy do minimum ograniczyć koszty utrzymania długu i bez przeszkód inwestować w długofalowe, kosmiczne innowacje - podkreślił Toepfer, cytowany w komunikacie.

Największa pożyczka w historii EBI

Jest to największa pożyczka dla przedsiębiorstw, jaka kiedykolwiek została zatwierdzona przez EBI. Jak podkreślił ten bank Unii Europejskiej, wysokość kredytu odzwierciedla skalę inwestycji niezbędnych do tego, by Airbus był w stanie konkurować na rynku globalnym.

Głównym konkurentem Airbusa jest amerykański Boeing.

Finansowanie obejmuje technologie dla lotnictwa cywilnego nowej generacji, systemy obronne i bezpieczeństwa, technologie kosmiczne, zaawansowane systemy produkcyjne, technologie ograniczające emisje w lotnictwie, zintegrowane i sieciowe systemy lotnicze.

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