To ma być największe lotnisko na kontynencie. Pochłonie miliardy, budzi kontrowersje

Addis Abeba to największe miasto i stolica Etiopii
W Etiopii ma powstać lotnisko, które będzie największym w całej Afryce. Budowa gigantycznego hubu ma kosztować 12,5 miliarda dolarów i - jak podaje CNN - już budzi kontrowersje.

Etiopskie lotnisko, jak powstanie, będzie dużym ułatwieniem dla podróży w regionie, ponieważ obecnie przemieszczanie się między afrykańskimi miastami nierzadko zmusza pasażerów do przesiadek w miastach poza kontynentem, jak w Londynie, Paryżu czy Dubaju. Premier Etiopii Abiy Ahmed Ali określił projekt - wart 12,5 mld dolarów - jako "największy projekt infrastruktury lotniczej w historii Afryki".

Rywal dla lotniska w Atlancie

Międzynarodowe lotnisko Bishoftu ma zostać otwarte w 2030 roku. Będzie miało dwa pasy startowe i przepustowość 60 milionów pasażerów rocznie. W planach jest zwiększenie tej liczby do 110 milionów - więcej niż na najbardziej ruchliwym lotnisku świata Hartsfield-Jackson w amerykańskim stanie Atlanta, które w 2025 roku obsłużyło 106 milionów podróżnych.

Projekt prowadzony jest przez państwowe linie lotnicze Ethiopian Airlines, największego afrykańskiego przewoźnika pod względem floty, liczby pasażerów i przychodów. Dyrektor generalny Mesfin Tasew powiedział w rozmowie z CNN, że linia zainwestuje 30 proc. swojego kapitału, aby bezpośrednio pokryć koszty w wysokości 12,5 miliarda dolarów.

Alicja Skiba

Za wygląd lotniska będzie odpowiadało prestiżowe studio Zaha Hadid Architects, które wcześniej stworzyło projekty dla portów w Bombaju oraz Daxing w Pekinie.

Kontrowersje wokół budowy

Nie brakuje kontrowersji. Nowe lotnisko, którego budowa ruszyła w styczniu tego roku, ma być zlokalizowane około 40-45 km od Addis Abeby.

Według doniesień, budowa spowodowała wysiedlenie ponad 15 tysięcy osób z ponad dziewięciu tysięcy akrów gruntów rolnych. Ethiopian Airlines twierdzą, że wydają 350 milionów dolarów na przesiedlenie i przywrócenie środków do życia poszkodowanym mieszkańcom, m.in. poprzez budowę 1400 domów. Jednak osoby mieszkające na tym obszarze przekazały w rozmowie z CNN, że nie otrzymały żadnego odszkodowania ani zastępczego mieszkania.

Addis Abeba to największe miasto i stolica Etiopii
Addis Abeba to największe miasto i stolica Etiopii
Źródło: CNN

Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
