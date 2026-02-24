Od jutra nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

ETA. Nowy obowiązek dla podróżujących do Wielkiej Brytanii Źródło: TVN24

ETA to elektroniczne zezwolenie uprawniające do wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii dla osób zwolnionych z obowiązku wizowego. Dotyczy to podróży trwających do sześciu miesięcy w celach turystycznych lub biznesowych. Wysokość opłaty za wydanie ETA to 16 funtów (ok. 80 zł).

Do tej pory system ETA wdrażano etapami - obowiązywał już m.in. obywateli Polski - jednak przewoźnicy nie zawsze rygorystycznie sprawdzali spełnienie tego wymogu. Od 25 lutego 2026 r. linie lotnicze, promowe i kolejowe będą zobowiązane do odmowy przewozu pasażerów z 86 państw (w tym Polski), którzy nie posiadają ważnej autoryzacji ETA.

Kogo dotyczy obowiązek ETA?

"ETA jest wymagana od osób podróżujących do Wielkiej Brytanii (w tym małoletnich), które są zwolnione z obowiązku wizowego, a także od tych, które nie posiadają uregulowanego statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii (np. Settled Status czy Indefinite Leave to Remain)" - przekazała Ambasada RP w Londynie.

Osoby posiadające podwójne obywatelstwo polskie i brytyjskie muszą przy wjeździe do Wielkiej Brytanii posługiwać się brytyjskim paszportem, co zwalnia je z obowiązku uzyskania ETA. Z obowiązku tego zwolnieni są również rezydenci Irlandii, w tym obywatele Polski mieszkający na jej terytorium.

Podróżni lecący tranzytem przez lotniska Heathrow lub Manchester nie potrzebują ETA, o ile pozostają w strefie tranzytowej i nie przekraczają brytyjskiej granicy ani nie odbierają bagażu. W przypadku przesiadek na lotniskach pozbawionych stref tranzytowych - takich jak Luton czy Stansted - autoryzacja ETA jest wymagana.

Jak wyrobić ETA?

Wniosek o ETA można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną - za pośrednictwem aplikacji UK ETA (dostępnej na smartfony) lub przez oficjalną stronę rządu Wielkiej Brytanii.

Procedura jest szybka i prosta, a większość wnioskodawców otrzymuje decyzję w ciągu kilku minut. Aktualna opłata wynosi 16 funtów, choć w przyszłości ma wzrosnąć. Zezwolenie jest ważne przez dwa lata lub do momentu wygaśnięcia paszportu (jeśli nastąpi to wcześniej) i umożliwia wielokrotne podróże do Wielkiej Brytanii na okres do sześciu miesięcy każda.

W trakcie składania wniosku należy: - uiścić opłatę, - podać dane kontaktowe i paszportowe, - dołączyć aktualne zdjęcie spełniające wymogi GOV.UK, - odpowiedzieć na pytania dotyczące karalności i bezpieczeństwa.

W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca otrzyma informację o przyczynie decyzji i będzie mógł złożyć nowy wniosek. Osoby, które nie mogą samodzielnie złożyć wniosku (np. dzieci lub osoby wykluczone cyfrowo), mogą skorzystać z pomocy innej osoby – wniosek można złożyć w imieniu wnioskodawcy.

