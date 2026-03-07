Linie Emirates wznawiają loty. "Można zapomnieć o regularnych kursach"

"Trudno mówić o powrocie regularnych kursów". Adam Krajewski o lotach z Dubaju do Europy

"Linie lotnicze Emirates wznowiły działalność. Pasażerowie, którzy mają potwierdzone rezerwacje na dzisiejsze popołudniowe loty, mogą udać się na lotnisko. Dotyczy to również klientów tranzytowych w Dubaju, jeśli ich loty łączone również są realizowane" - napisał przewoźnik na profilu X.

Jak wyjaśnił, klienci mogą sprawdzić rozkład lotów na najbliższe loty, a także zarezerwować miejsca na podróż przez stronę internetową.

"Linie lotnicze Emirates nadal monitorują sytuację i odpowiednio dostosowują rozkład lotów. Chcemy podziękować naszym klientom za zrozumienie i cierpliwość. Bezpieczeństwo naszych pasażerów i załogi jest dla nas najważniejsze i nie będziemy go narażać" - poinformowano.

Our post from 11:08am Dubai time regarding operational status is no longer current, and has been deleted to avoid causing unnecessary confusion.



Paraliż w największych hubach na Bliskim Wschodzie

Dziennikarz TVN24 Adam Krajewski skomentował na antenie, że "sytuacja jest tak dynamiczna, że trudno na razie mówić o powrocie do regularnych lotów nad Zatoką Perską".

- A pamiętajmy, że to właśnie była najkrótsza trasa lotów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Europy - zwrócił uwagę.

Jak przypomniał, największe huby przesiadkowe na Bliskim Wschodzie znajdują się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze. W pierwszym z tych państw są dwa – w stolicy, czyli Abu Zabi, gdzie dominuje przewoźnik Etihad. Z kolei w Dubaju, centrum biznesowym Emiratów są Emirates i niskokosztowa linia Fly Dubai. Katar ma Qatar Airways.

- Państwa dotknięte tym konfliktem są zaangażowane w cywilny ruch lotniczy na całym świecie. (...) Loty obecnie odbywają się przez południe, czyli Oman, potem skręcają w prawo, lecą nad Arabią Saudyjską i dopiero później przez Egipt do Europy - wskazał.

Rekomendacja agencji lotniczej UE

Jak podkreślił, bardzo ważna jest rekomendacji agencji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), która "obecnie doradza, aby przewoźnicy europejscy wstrzymywali się od lotów na Bliski Wschód".

- Ta rekomendacja obowiązywała już od pierwszego dnia konfliktu. Wczoraj została przedłużona do 11 marca z zaznaczenie, że wcześniej decyzja może być zmieniona, ale również, że termin może ponownie zostać przedłużony. To oznacza, że europejscy przewoźnicy na razie mogą zapomnieć o tym, by wrócić z regularnymi lotami choćby do Kataru, Dubaju, czy Abu Zabi - powiedział.

Odwołane loty z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

Od kiedy USA i Izrael zaatakowały Iran, a ten odpowiedział uderzeniami na cały Bliski Wschód, 10 państw tego regionu całkowicie lub częściowo zamknęło swoją przestrzeń powietrzną - wynika z danych portalu Flightradar24.

W niektórych krajach - Izraelu, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich - ruch jest stopniowo wznawiany. W innych, jak np. w Iranie czy Katarze, cywilne połączenia lotnicze są nadal wstrzymane.

Od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie 28 lutego linie lotnicze odwołały blisko 14 tys. połączeń z tego regionu - podała w piątek stacja CNN. Do czwartku, przez sześć dni konfliktu, odwołano 85 proc. lotów z lotnisk w Dubaju, 89 proc. połączeń z Abu Zabi, po 94 proc. z lotnisk w Katarze i Kuwejcie i 90 proc. z lotniska Ben Guriona w Izraelu. Zakłócenia w ruchu lotniczym utrudniają szybki wyjazd z Bliskiego Wschodu przebywających tam obywateli innych państw, w tym powrót turystów, którzy utknęli w regionie.

W sobotę szef kancelarii premiera Jan Grabiec poinformował, że w ramach ewakuacji do Polski wróciło 5643 pasażerów, a w powietrzu są obecnie trzy samoloty rządowe, które w sobotę zabiorą z Rijadu Polaków ewakuowanych z Kataru.

