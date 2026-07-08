Turystyka Spadki cen egzotycznych wyjazdów. Zmiana trendu Oprac. Jan Sowa |

Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Melnikov Dmitriy/Shutterstock

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Według danych TravelSupermarket średnia cena siedmiodniowego rodzinnego pobytu all inclusive w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spadła w sierpniu o 25 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. W przypadku Egiptu taki wyjazd jest tańszy o 8 procent.

Wakacje poza Europą tanieją

Powodem słabszego zainteresowania części turystów mają być obawy związane z wojną w Iranie oraz podróżami w pobliżu regionu konfliktu lub przez bliskowschodnią przestrzeń powietrzną. Część brytyjskich urlopowiczów zaczęła wybierać zamiast tego kierunki europejskie.

W ubiegłym miesiącu brytyjskie Foreign Office wycofało zalecenie, by nie podróżować do Dubaju po tym, jak USA i Iran osiągnęły porozumienie w sprawie zakończenia wojny. Jednocześnie ostrzegło brytyjskich obywateli, że "sytuacja w regionie pozostaje nieprzewidywalna".

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Europa drożeje, ale turyści nadal ją wybierają

W tym samym czasie ceny pakietów wakacyjnych do Hiszpanii, Portugalii i Grecji wzrosły o 3-5 procent. Dane sugerują, że choć tempo podwyżek cen europejskich wakacji mogło wyhamować, te nadal stopniowo rosną.

Średni koszt siedmiodniowego rodzinnego pobytu all inclusive w Hiszpanii w sierpniu wzrósł o 4 procent. W Portugalii ceny są wyższe o 3 procent, a w Grecji o 5 procent. W zależności od dnia wylotu czteroosobowa rodzina może zapłacić za wyjazd do Hiszpanii nawet o 160 funtów więcej niż rok wcześniej, co podnosi łączny koszt do 4340 funtów.

Dane oparto na wyszukiwaniach online w TravelSupermarket od 18 kwietnia do 17 czerwca, dotyczących siedmiodniowych rodzinnych wakacji all inclusive w sierpniu 2025 i 2026 roku. Jak zaznaczono, pokazują one ogólny trend, ale ostateczne koszty zależą od konkretnego kierunku i terminu rezerwacji.

Obniżki cen w pozaeuropejskich kierunkach

Obniżki objęły inne popularne kraje poza głównymi europejskimi kierunkami. Średnia cena wakacji w Maroku spadła o 6,5 procent, w Tunezji o 2,5 procent, a w Turcji o 1,6 procent w porównaniu z ubiegłym latem.

Mollie Hitchen, zastępczyni kierownika Marple Travel Hyde, przyznała, że klienci są w tym roku bardziej ostrożni wobec podróży w pobliże Bliskiego Wschodu. Obawiają się również utknięcia za granicą, między innymi z powodu problemów z paliwem.

- Ludzie zadają pytania, ale po prostu uspokajamy ich, że w tych kierunkach absolutnie nie ma żadnych problemów - powiedziała.

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Turyści szukają tańszych alternatyw

Richard Slater, dyrektor zarządzający Henbury Travel Limited w Macclesfield, powiedział, że rezerwacje przyspieszyły po zawarciu w ubiegłym miesiącu porozumienia o zawieszeniu broni między USA i Iranem.

- W ciągu ostatniego tygodnia zrobiliśmy mniej więcej tyle rezerwacji, ile zwykle przez miesiąc. To mieszanka rezerwacji last minute nad Morze Śródziemne, widzimy też znaczące rezerwacje rejsów - powiedział.

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Według niego turyści radzą sobie z rosnącymi cenami z ostatnich lat, skracając długość wakacji.

- Dwa tygodnie były kiedyś podstawą, kiedy zaczynaliśmy 40 lat temu, a teraz liczbę dwutygodniowych wakacji plażowych, które sprzedajemy, można policzyć na palcach obu rąk. Częściej jest to osiem, dziewięć albo dziesięć nocy, a potem do tego mogą wziąć city break na dwie albo trzy noce - ocenił.

Slater dodał, że coraz ważniejsze staje się także wybieranie innych kierunków w poszukiwaniu lepszego stosunku jakości do ceny. Według niego na popularności zyskały między innymi Czarnogóra, Malta i Madera.