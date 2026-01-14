Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Efekt Trumpa. Potężny wpływ na globalną turystykę

Donald Trump
Trump o premierze Grenlandii: nie wiem, kim on jest
Źródło: TVN24
Coraz więcej krajów wydaje ostrzeżenia dotyczące podróży do USA, a wielu wzywa do turystycznego bojkotu tego kraju - pisze portal stacji BBC. Dodaje, że słowa i działania Donalda Trumpa mają wpływ daleko poza granice Stanów Zjednoczonych. Niektórzy podróżni zaczynają się zastanawiać, czy bezpiecznie jest odwiedzać miejsca, którym prezydent USA niedawno zagroził.

Polityka zagraniczna Donalda Trumpa odbiła się czkawką amerykańskiej turystyce. Według raportu Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) straty amerykańskiego sektora turystycznego w 2025 roku wyniosły nawet 12,5 miliarda dolarów (ponad 45 miliardów złotych) - podaje BBC.

Przypomina też, że od czasu ponownego objęcia urzędu w styczniu 2025 r. prezydent USA Donald Trump i jego administracja nałożyli cła na swoich wieloletnich sojuszników, wielokrotnie grozili aneksją Kanady, zatrzymywali zagranicznych turystów na granicy, wprowadzili masowe deportacje, a wkrótce mogą wprowadzić program, który będzie kontrolował profile zagranicznych turystów w mediach społecznościowych, zanim zostaną im zezwolone na wjazd do kraju.

Więcej imigrantów wyjechało niż przyjechało. Po raz pierwszy od pół wieku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Więcej imigrantów wyjechało niż przyjechało. Po raz pierwszy od pół wieku

TVN24

Nie chcą jechać do USA

Spośród 184 krajów analizowanych przez WTTC i Oxford Economics, Stany Zjednoczone były jedynym, w którym prognozuje się spadek wydatków turystów zagranicznych w 2025 roku.

"Kiedyś marzono o podróży do USA, dziś dla wielu wydaje się to aktem politycznym, aktem wiary w możliwość wjazdu do USA i obciążeniem finansowym" - napisała Sarah Kopit na stronie internetowej branży turystycznej Skift.

Z danych przytoczonych przez Skift wynika, że 46 proc. ankietowanych turystów stwierdziło w minionym roku, że z powodu Trumpa zmniejszyło się prawdopodobieństwo odwiedzenia przez nich Ameryki.

Wpływ na międzynarodowe podróże

BBC zauważa, że polityka Trumpa wpływa nie tylko na USA, ale i na podróżne międzynarodowe. Portal podkreśla, że w pierwszych dniach 2026 roku Biały Dom przeprowadził naloty na Caracas i pojmał prezydenta Nicolasa Maduro. Ogłosił, także że teraz będzie "rządził" Wenezuelą. Ponadto wznowił rozmowy w sprawie przejęcia Grenlandii. Wspomniał także o ewentualnym działaniach na Kubie, w Iranie, w Kolumbii i w Meksyku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Natychmiast opuścić Iran". USA apelują do swoich obywateli

"Natychmiast opuścić Iran". USA apelują do swoich obywateli

TVN24
Iran ostrzega sojuszników USA, Amerykanie wycofują swój personel

Iran ostrzega sojuszników USA, Amerykanie wycofują swój personel

TVN24

Heather Storgaard, mieszkanka Danii, planowała w lutym tego roku odwiedzić przyjaciół na Grenlandii, ale nasilone propozycje Trumpa, dotyczące kupna lub przejęcia bogatej w minerały wyspy siłą militarną, dały jej do myślenia. - Wciąż się nad tym zastanawiam. Ale ostrożnie – powiedziała.

Jackie Arruda, specjalistka ds. marketingu w branży hotelarskiej z Brazylii, również planowała odwiedzić znajomego w Grenlandii w maju, ale teraz uważnie śledzi plany, aby dowiedzieć się, czy będzie musiała odwołać wyjazd.

- Ostatnie wydarzenia (w Wenezueli - red.) pokazały mi, że te zagrożenia mogą bardzo szybko przerodzić się w realne plany – powiedziała.

Dodała też: - Jeśli coś się wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy, odwołam tę podróż. Ale bardziej martwię się o bezpieczeństwo mojej przyjaciółki, o Grenlandczyków jako naród, o ich przyszłość oraz o wpływ i konsekwencje, jakie taka inwazja miałaby na cały świat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
"Pełniący obowiązki prezydenta". Trump publikuje kontrowersyjny wpis
TVN24
Grenlandia
"To oznaczałoby koniec NATO". Unijny komisarz o Grenlandii
TVN24
Grenlandia
"To decydujący moment" w sprawie Grenlandii
TVN24

Głos właścicieli biur podróży. "Jest wyraźna granica"

Portal zapytał również biura podróży o wpływ działań Trumpa na ich biznes.

Zdaniem Jesusa Noguery, właściciela biura Cuba Careo Tours z siedzibą w Hawanie, ​​oświadczenia Trumpa, w których określił Kubę jako "gotową do upadku" po pojmaniu Maduro, natychmiast wpłynęły na turystykę.

- Ta retoryka wywołała prawdziwy i natychmiastowy niepokój wśród potencjalnych turystów przybywających na Kubę – powiedział Noguera, przytaczając liczne przykłady przełożonych planów i e-maili od zaniepokojonych potencjalnych podróżnych.

- Martwię się o przyszłość sektora. Szczerze mówiąc, nie widzę żadnych wyraźnych oznak ożywienia w najbliższej przyszłości. Turystyka po prostu nie rozwija się w warunkach niestabilności, niepewności i wzmożonego poczucia ryzyka - dodał.

Trump ostrzega Kubę. "Zanim będzie za późno"
Dowiedz się więcej:

Trump ostrzega Kubę. "Zanim będzie za późno"

TVN24

Zalecenie ograniczenia podróży

BBC stwierdza, że w sytuacji, gdy dla indywidualnych turystów ocena, na ile poważnie należy traktować oświadczenia Trumpa może być trudna, dla brytyjskich agentów podróży i organizatorów wycieczek jest prosta.

- Jest wyraźna granica. Gdy tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyda ostrzeżenie, nie wyślą nikogo. To kwestia obowiązku zachowania ostrożności: jeśli podróżujesz wbrew zaleceniom MSZ, to standardowe ubezpieczenie podróżne cię nie obejmuje - powiedział cytowany przez portal rzecznik Stowarzyszenia Brytyjskich Agentów Podróży (ABTA) Sean Tipton.

Z kolei ostrzeżenia Departamentu Stanu USA obejmują m.in.: "zachowanie normalnych środków ostrożności" i "niepodróżowanie" do niektórych części Meksyku, a także "wzmożoną ostrożność" na Kubie i w Grenlandii. Zaleca także "ponowne rozważenie podróży" do Kolumbii i wstrzymanie podróży do Iranu.

"Czy to straszne, czy dobre?"

Lokalne organizacje turystyczne zastanawiają się, jak poradzić sobie z nieoczekiwanym zainteresowaniem, jakie wywołały ostatnie ostrzeżenia Trumpa.

- Czy to straszne, czy dobre, że media tak się na nich skupiają? - zastanawia się Inga Ros Antoniusdottir, dyrektorka ds. podróży z bogatym doświadczeniem w pracy w regionach arktycznych i nordyckich. - Wszystko zależy od tego, jak branża turystyczna wykorzysta to zainteresowanie - dodaje.

Antoniusdottir twierdzi, że w przypadku nowych kierunków turystycznych, takich jak Grenlandia, wzmożone zainteresowanie mediów może faktycznie przyczynić się do zwiększenia globalnej świadomości istnienia wyspy i stać się trampoliną do zaprezentowania unikalnej kultury, przyrody i historii tego terytorium.

Inwestorzy pytają o Grenlandię. Notowania wystrzeliły
Dowiedz się więcej:

Inwestorzy pytają o Grenlandię. Notowania wystrzeliły

Ze świata

W Iranie Mahdi Eshraghi, dyrektor generalny teherańskiej agencji turystycznej Surfiran, twierdzi, że niedawne oświadczenia Trumpa o interwencji w związku z irańskimi protestami nie są prawdziwym powodem spadku popytu na turystykę ze strony Zachodu. Zauważa natomiast, że długo utrzymujące się negatywne postrzeganie Iranu przez Amerykanów, a także zmiany w polityce, sprawiły, że firmy turystyczne i osoby prywatne unikają wizyt w tym kraju.

- Z naszego doświadczenia wynika, że ​​spadek popytu na podróże do Iranu ma charakter ciągły od momentu wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego w 2018 roku, a nie jest krótkotrwałą reakcją na obecną retorykę polityczną - powiedział Mahdi Eshraghi.

Percepcja jest najważniejsza

W branży turystycznej percepcja jest najważniejsza. Niecałe dwa lata od czasu, gdy Stany Zjednoczone zostały uznane przez Światowe Forum Ekonomiczne za najpopularniejszy cel podróży turystycznych na świecie, kraj ten zaczyna dostrzegać, co może się stać, gdy podróżni się odwracają - pisze BBC.

Portal podkreśla, że może być za wcześnie, aby ocenić, czy potencjalni turyści mają podobne zdanie o innych krajach, które Trump wziął na celownik. Według BBC jeśli pierwsze tygodnie stycznia czegoś dowiodły to tego, że sytuacja może się szybko zmienić. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pkarp/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald Trumpturystyka
Zobacz także:
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok według Muska. "Nic nie wiem o nagich wizerunkach osób nieletnich"
Tech
shutterstock_2549548975
Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź rządu
Pieniądze
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
"Nie żyjesz?" Kontrowersyjna aplikacja zmienia nazwę i rusza w świat
Tech
shutterstock_1656246226
Strach na rynku, cena mocno w górę. "Potencjalne zakłócenia w dostawach"
Rynki
Artur Czapiewski
Zmiana szefa GITD. Decyzja Tuska
warszawa ludzie ulica
Stopy bez mian, raty w dół
Rzym
Wprowadzają limit prędkości do 30 km/h
TVN24
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
smartfony shutterstock_2563893711_1
Opinie bez kontroli pochodzenia. UOKiK stawia zarzuty gigantowi
Tech
Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek
Nieruchomości
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rekordowa liczba ataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"
Szanghaj, Chiny
Chiny zmieniają strategię. Historyczna nadwyżka
Ze świata
New York, New York, USA
Miliardowy dług i puste półki. Legendarny dom towarowy walczy o przetrwanie
Ze świata
shutterstock_2348933015
"Bezprecedensowa transakcja". Wielka fuzja pod znakiem zapytania
Rynki
Usuwanie awarii w okolicach Mińska Mazowieckiego (PAP/Przemysław Piątkowski)
"Oznaką mogą być zgrabiałe ręce". Mrozy nakładają obowiązki na pracodawców
Dla pracownika
jsw-01-fot-dawid-lach-www
Płynność ma się skończyć w ciągu kilku tygodni. Ogromna spółka na krawędzi
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Władimir Putin
Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk
Ze świata
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
Dla pracownika
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan
Handel
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Stabilny wzrost mimo napięć. Bank Światowy ostrzega przed długiem
Fabryka samochodów w Tychach
Zwolnienia w polskiej fabryce, setki osób stracą pracę
Paulina Karpińska
Tankowce w terminalu Caspian Pipeline Consortium
Drony uderzają w tankowce na Morzu Czarnym. Spadek wydobycia ropy w Kazachstanie
Ze świata
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica