Tanie linie odwołują 1700 lotów. Na liście połączenia z Polski

EasyJet zawiesza 1700 lotów w wakacje

Jak podał branżowy portal fly4free.pl z systemu rezerwacyjnego easyJet wynika, że odwołana będzie też część połączeń z i do Krakowa.

Jako powód odwołania lotów wskazano "bezprecedensowe opóźnienia w kontroli ruchu lotniczego" i stwierdzono, że te "zapobiegawcze korekty" to nie te same problemy z personelem naziemnym, które zmusiły easyJet i inne linie lotnicze do odwołania tysięcy lotów w zeszłym roku - podał "Guardian".