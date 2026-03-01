Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Informacje dla turystów w Dubaju i na Bliskim Wschodzie. Ważny komunikat polskiego MSZ

Lotnisko w Bejrucie
Linie lotnicze odwołują loty do wielu krajów Bliskiego Wschodu. Jak powinni postępować turyści?
Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenia przed podróżami do wielu krajów na Bliskim Wschodzie. Obywatelom Polski tam przebywającym resort zaleca stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i w razie potrzeby kontakt z polskimi konsulatami.

RELACJA: Sytuacja po ataku na Iran

Ostrzeżenia przed podróżami do tych krajów Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło w mediach społecznościowych.

"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego w wielu krajach regionu pozostaje zamknięta" - podał MSZ na profilu "Polak za granicą", na którym publikowane są informacje i ostrzeżenia resortu dla podróżujących.

Maile i telefony kontaktowe

Resort zaleca osobom, które przebywają w tych krajach, aby zabezpieczyły środki finansowe, miały przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki. Zaleca im także rejestrację w systemie Odyseusz, który umożliwia MSZ kontakt z podróżnymi w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą.

Resort spraw zagranicznych podał telefony i adresy mailowe polskich konsulatów w krajach, których dotyczy ostrzeżenie:

  • dla przebywających w Palestynie jest to nr +972 547 444 106 i adres mailowy telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl;
  • dla przebywających w Arabii Saudyjskiej jest to nr +966 54 880 7718 i adres mailowy rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl;
  • dla przebywających w Jordanii jest to nr +962 79 9440663 i adres mailowy amman.konsul@msz.gov.pl;
  • dla przebywających w Kuwejcie i Bahrajnie jest to nr +965 972 08 350 i adres mailowy kuwejt.konsul@msz.gov.pl;
  • dla przebywających w Katarze jest to nr +974 44 11 32 30 i adres mailowy doha.konsul@msz.gov.pl;
  • dla przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest to nr +971 50 662 6151 i adres mailowy abuzabi.amb.rk@msz.gov.pl.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Cieśnina Ormuz
Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
Ze świata
Zwolennicy ajatollaha Chameneiego na placu Enqelab w Teheranie
"Wbijemy im nóż w serce". Kluczowy irański przywódca o przekazaniu władzy
TVN24
Ali Chamenei
Ali Chamenei został zabity. Iran potwierdza
TVN24

Zalecenia polskiego MSZ

Resort zaleca także stosowanie się do komunikatów lokalnych władz. Wcześniej MSZ wydało podobne ostrzeżenia przed podróżami do Iranu, Izraela i Libanu.

W sobotę USA i Izrael zaatakowały Iran. Ten w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie oraz przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Lożę prasową" w TVN24 i TVN24+
pc

Oglądaj "Lożę prasową" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WAEL HAMZEH

Udostępnij:
Tagi:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychIranPodróże
Zobacz także:
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Potężna pustka na niebie. Polscy turyści utknęli
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
Ze świata
Dym w okolicy lotniska w Erbilu w Iranie
"Wysokie ryzyko". Unijna agencja ostrzega
Ze świata
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. Polscy turyści utknęli
Ze świata
shutterstock_2708817987
"Najbardziej wrażliwy cenowo produkt pierwszej potrzeby"
Handel
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Zawieszają i odwołują połączenia. Samoloty przekierowują na lotniska w Europie
Z kraju
shutterstock_2060836865
Operator informował o awarii. Były "trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"
Tech
Korek w Teheranie po ataku USA i Izraela
Atak na Iran. Taka może być reakcja
Rynki
Loty samolotem
Co z sytuacją na europejskim niebie? Minister wyjaśnia
Z kraju
Teheran po ataku USA i Izraela
Atak i odpowiedź Iranu. Wicepremier: to priorytet
Tech
Konflikt w Iranie
Chaos w stolicy. Kolejki na stacjach, brak łączności
Ze świata
shutterstock_2426591405
Czołowa agencja zdecydowała o polskim ratingu
Z kraju
shutterstock_2117281391
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Złoty interes
Złoto nadrabia straty. Najwyższe ceny od tygodni
Rynki
Robert Fico, premier Słowacji
Fico będzie rozmawiał z Zełenskim. "W kraju, który prezydent Ukrainy często odwiedza"
Z kraju
stambul turcja lotnisko - incphotos shutterstock_1656865282
Odwołują loty do Teheranu
Ze świata
Fakty po faktach
Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych
Ze świata
Rozwój sztucznej inteligencji
OpenAI szuka inwestorów. Giganci dadzą miliardy
Tech
Sam Altman
Szef OpenAI idzie w ślady rywala. Podziela obawy o presję Pentagonu
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Paliwo nadal będzie drożało. "Diesel przebije barierę 6 złotych"
Moto
Elon Musk
Imperium Muska w Teksasie. Nieruchomości, samoloty i wsparcie dla Trumpa
Tech
Serwerownia AI
Ustawa o zarządzaniu danymi przyjęta
Tech
Seul, Korea Południowa
Porozumienie w sprawie AI podpisane. Hyundai zainwestuje miliardy
Tech
Sejm zdecydował o SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Na sali nie było Kaczyńskiego
Z kraju
Jack Dorsey
Drastyczne cięcia w Block. Współzałożyciel Twittera redukuje tysiące etatów
Tech
Iran, antyamerykański billboard
Ceny ropy w górę. Inwestorzy patrzą na Bliski Wschód
Rynki
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Spór z Ukrainą eskaluje. Orban i Fico powołują komisję śledczą
Najnowsze
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Nie ma zgody, ale i tak obowiązuje. Umowa z Mercosur zaczęła działać
Najnowsze
Osoba pracująca Burger King
"Wskaźniki życzliwości" w fast foodzie. AI oceni uprzejmość personelu
Tech
Niemcy, strajk pracowników transportu
Dwudniowy paraliż transportu w Niemczech. Ruszył ogromny strajk
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica