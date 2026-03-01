Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Te linie odwołały loty. Długa lista

shutterstock_354174674
Smugi dymu nad Abu Zabi. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie
Źródło: Reuters
Ponad 20 linii lotniczych zawiesiło lub odwołało połączenia w związku z eskalacją konfliktu w Iranie. Uszkodzenia infrastruktury na lotniskach w Dubaju, Abu Zabi i Kuwejcie oraz zamknięte przestrzenie powietrzne sparaliżowały ruch w regionie, utrudniając powrót do kraju tysiącom pasażerów z całego świata - podała agencja Reuters.

RELACJA: Sytuacja po ataku na Iran

Linie lotnicze kontynuowały w niedzielę odwoływanie rejsów w całym regionie Bliskiego Wschodu, ponieważ znaczna część przestrzeni powietrznej pozostała zamknięta dzień po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki na Iran, w wyniku których zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.

Jak poinformował Reuters, w wyniku irańskich ataków uszkodzone zostały między innymi międzynarodowe lotnisko w Dubaju oraz lotniska w Abu Zabi i Kuwejcie.

Czytaj też: Potężna pustka na niebie. Polscy turyści utknęli

Linie lotnicze odwołują loty

W niedzielę, 1 marca, odwołały lub wstrzymały lotów do państw Bliskiego Wschodu następujące linie lotnicze:

  • Aegean Airlines - zawiesiły loty do i z Tel Awiwu, Bejrutu oraz Irbilu do 2 marca;
  • Air Astana - odwołały wszystkie loty na Bliski Wschód do 3 marca;
  • Air Canada - odwołały loty z Kanady do Izraela do 8 marca oraz do Dubaju do 3 marca;
  • Air Europa - anulowały loty do Tel Awiwu w niedzielę i poniedziałek. Decyzja o dalszych rejsach zostanie podjęta po ponownym przeglądzie sytuacji;
  • Air France KLM - Air France odwołały loty do Tel Awiwu i Bejrutu; KLM zawiesiły połączenia do Dubaju, Dammamu, Rijadu i Tel Awiwu;
  • Air India - odwołały liczne loty z Indii do Europy i Ameryki Północnej. Wstrzymały też loty do wielu europejskich miast, w tym Londynu, Frankfurtu i Wiednia;
  • Azerbaijan Airlines - zawiesiły loty do i z Dubaju, Dohy, Dżuddy i Tel Awiwu;
  • British Airways - odwołały loty do Tel Awiwu i Bahrajnu do 3 marca oraz połączenie do Ammanu;
  • Cathay Pacific - zawiesiły loty pasażerskie i towarowe do Dubaju i Rijadu;
  • Emirates - wstrzymały wszystkie operacje do i z Dubaju do godz. 15:00 czasu ZEA w dniu 2 marca;
  • Etihad - zawiesiły loty z Abu Zabi do godz. 14:00 czasu lokalnego w niedzielę;
  • Flydubai - tymczasowo zawiesiły wszystkie loty do i z Dubaju do godz. 15:00 czasu lokalnego w niedzielę;
  • Iberia Express - odwołały sobotni lot do Tel Awiwu;
  • IndiGo - przedłużyły zawieszenie wybranych lotów międzynarodowych korzystających z przestrzeni powietrznej Bliskiego Wschodu do poniedziałku;
  • ITA Airways - zawiesiły loty do i z Tel Awiwu oraz Dubaju; omijają przestrzeń powietrzną Izraela, Libanu, Jordanii, Iraku i Iranu do 7 marca;
  • Japan Airlines - odwołały loty między Tokio a Dohą;
  • PLL LOT - zawiesiły loty do Tel Awiwu do 15 marca oraz do Dubaju i Rijadu do 2 marca;
  • Lufthansa - wstrzymały loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Omanu do 7 marca. Zawiesiły również połączenia do Dubaju w weekend;
  • Norwegian Air - zawiesiły wszystkie loty do i z Dubaju do 4 marca;
  • Pegasus Airlines - odwołały loty do Iranu, Iraku, Jordanii i Libanu do 2 marca włącznie;
  • Qatar Airways - wstrzymały wszystkie loty z powodu zamknięcia katarskiej przestrzeni powietrznej; kolejna aktualizacja spodziewana w poniedziałek rano;
  • Scandinavian Airlines - zawiesiły lot z Kopenhagi do Tel Awiwu; decyzje o dalszych lotach w toku;
  • Turkish Airlines - odwołały loty do Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu, ZEA, Omanu, Libanu, Syrii, Iraku, Iranu i Jordanii do 2 marca;
  • Virgin Atlantic - unika przestrzeni powietrznej Iraku; odwołały lot z Londynu Heathrow do Dubaju w sobotę;
  • Wizz Air - wstrzymały loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi i Ammanu do 7 marca.

Zamknięcia lotnisk miały skutki daleko wykraczające poza Bliski Wschód. Dubaj i Doha, leżące na skrzyżowaniu głównych tras między Europą a Azją, stanowią kluczowe węzły przesiadkowe dla globalnego ruchu lotniczego. Zatrzymanie operacji w tych portach spowodowało paraliż w globalnych siatkach połączeń, a samoloty i załogi utknęły w nieodpowiednich miejscach, co doprowadziło do chaosu w rozkładach lotów na całym świecie.

Z danych Flightradar24 wynika także, że linie unikają lotów nad przestrzeniami powietrznymi Libanu i Jordanii. Serwis podał także, że w niedzielę odwołano ponad 3400 lotów, co może oznaczać także duże straty dla branży lotniczej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Umar Shariff/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Linie lotniczesamolotyIranDubajZEAKuwejtKatar
Zobacz także:
Donald Trump
Trump: USA nie pozwolą radykalnie lewicowej firmie dyktować, jak walczy wojsko
Tech
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ
Turystyka
ropa naftowa paliwo beczki beczka shutterstock_348488006_S
Panika i 150 dolarów za baryłkę. Oto czarny scenariusz
Rynki
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Ponad 3400 odwołanych lotów. Wielkie straty i problemy turystów
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
Ze świata
Dym w okolicy lotniska w Erbilu w Iranie
"Wysokie ryzyko". Unijna agencja ostrzega
Ze świata
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. Polscy turyści utknęli
Ze świata
shutterstock_2708817987
"Najbardziej wrażliwy cenowo produkt pierwszej potrzeby"
Handel
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Zawieszają i odwołują połączenia. Samoloty przekierowują na lotniska w Europie
shutterstock_2060836865
Operator informował o awarii. Były "trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"
Tech
Korek w Teheranie po ataku USA i Izraela
Atak na Iran. Taka może być reakcja
Rynki
Loty samolotem
Co z sytuacją na europejskim niebie? Minister wyjaśnia
Teheran po ataku USA i Izraela
Atak i odpowiedź Iranu. Wicepremier: to priorytet
Tech
Konflikt w Iranie
Chaos w stolicy. Kolejki na stacjach, brak łączności
Ze świata
shutterstock_2426591405
Czołowa agencja zdecydowała o polskim ratingu
shutterstock_2117281391
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Złoty interes
Złoto nadrabia straty. Najwyższe ceny od tygodni
Rynki
Robert Fico, premier Słowacji
Fico będzie rozmawiał z Zełenskim. "W kraju, który prezydent Ukrainy często odwiedza"
stambul turcja lotnisko - incphotos shutterstock_1656865282
Odwołują loty do Teheranu
Ze świata
Fakty po faktach
Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych
Ze świata
Rozwój sztucznej inteligencji
OpenAI szuka inwestorów. Giganci dadzą miliardy
Tech
Sam Altman
Szef OpenAI idzie w ślady rywala. Podziela obawy o presję Pentagonu
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Paliwo nadal będzie drożało. "Diesel przebije barierę 6 złotych"
Moto
Elon Musk
Imperium Muska w Teksasie. Nieruchomości, samoloty i wsparcie dla Trumpa
Tech
Serwerownia AI
Ustawa o zarządzaniu danymi przyjęta
Tech
Seul, Korea Południowa
Porozumienie w sprawie AI podpisane. Hyundai zainwestuje miliardy
Tech
Sejm zdecydował o SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Na sali nie było Kaczyńskiego
Jack Dorsey
Drastyczne cięcia w Block. Współzałożyciel Twittera redukuje tysiące etatów
Tech
Iran, antyamerykański billboard
Ceny ropy w górę. Inwestorzy patrzą na Bliski Wschód
Rynki
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Spór z Ukrainą eskaluje. Orban i Fico powołują komisję śledczą
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica