Te linie odwołały loty. Długa lista

Smugi dymu nad Abu Zabi. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

RELACJA: Sytuacja po ataku na Iran

Linie lotnicze kontynuowały w niedzielę odwoływanie rejsów w całym regionie Bliskiego Wschodu, ponieważ znaczna część przestrzeni powietrznej pozostała zamknięta dzień po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki na Iran, w wyniku których zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.

Jak poinformował Reuters, w wyniku irańskich ataków uszkodzone zostały między innymi międzynarodowe lotnisko w Dubaju oraz lotniska w Abu Zabi i Kuwejcie.

Czytaj też: Potężna pustka na niebie. Polscy turyści utknęli

Linie lotnicze odwołują loty

W niedzielę, 1 marca, odwołały lub wstrzymały lotów do państw Bliskiego Wschodu następujące linie lotnicze:

Aegean Airlines - zawiesiły loty do i z Tel Awiwu, Bejrutu oraz Irbilu do 2 marca;

Air Astana - odwołały wszystkie loty na Bliski Wschód do 3 marca;

Air Canada - odwołały loty z Kanady do Izraela do 8 marca oraz do Dubaju do 3 marca;

Air Europa - anulowały loty do Tel Awiwu w niedzielę i poniedziałek. Decyzja o dalszych rejsach zostanie podjęta po ponownym przeglądzie sytuacji;

Air France KLM - Air France odwołały loty do Tel Awiwu i Bejrutu; KLM zawiesiły połączenia do Dubaju, Dammamu, Rijadu i Tel Awiwu;

Air India - odwołały liczne loty z Indii do Europy i Ameryki Północnej. Wstrzymały też loty do wielu europejskich miast, w tym Londynu, Frankfurtu i Wiednia;

Azerbaijan Airlines - zawiesiły loty do i z Dubaju, Dohy, Dżuddy i Tel Awiwu;

British Airways - odwołały loty do Tel Awiwu i Bahrajnu do 3 marca oraz połączenie do Ammanu;

Cathay Pacific - zawiesiły loty pasażerskie i towarowe do Dubaju i Rijadu;

Emirates - wstrzymały wszystkie operacje do i z Dubaju do godz. 15:00 czasu ZEA w dniu 2 marca;

Etihad - zawiesiły loty z Abu Zabi do godz. 14:00 czasu lokalnego w niedzielę;

Flydubai - tymczasowo zawiesiły wszystkie loty do i z Dubaju do godz. 15:00 czasu lokalnego w niedzielę;

Iberia Express - odwołały sobotni lot do Tel Awiwu;

IndiGo - przedłużyły zawieszenie wybranych lotów międzynarodowych korzystających z przestrzeni powietrznej Bliskiego Wschodu do poniedziałku;

ITA Airways - zawiesiły loty do i z Tel Awiwu oraz Dubaju; omijają przestrzeń powietrzną Izraela, Libanu, Jordanii, Iraku i Iranu do 7 marca;

Japan Airlines - odwołały loty między Tokio a Dohą;

PLL LOT - zawiesiły loty do Tel Awiwu do 15 marca oraz do Dubaju i Rijadu do 2 marca;

Lufthansa - wstrzymały loty do Tel Awiwu, Bejrutu i Omanu do 7 marca. Zawiesiły również połączenia do Dubaju w weekend;

Norwegian Air - zawiesiły wszystkie loty do i z Dubaju do 4 marca;

Pegasus Airlines - odwołały loty do Iranu, Iraku, Jordanii i Libanu do 2 marca włącznie;

Qatar Airways - wstrzymały wszystkie loty z powodu zamknięcia katarskiej przestrzeni powietrznej; kolejna aktualizacja spodziewana w poniedziałek rano;

Scandinavian Airlines - zawiesiły lot z Kopenhagi do Tel Awiwu; decyzje o dalszych lotach w toku;

Turkish Airlines - odwołały loty do Kataru, Kuwejtu, Bahrajnu, ZEA, Omanu, Libanu, Syrii, Iraku, Iranu i Jordanii do 2 marca;

Virgin Atlantic - unika przestrzeni powietrznej Iraku; odwołały lot z Londynu Heathrow do Dubaju w sobotę;

Wizz Air - wstrzymały loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi i Ammanu do 7 marca.

Zamknięcia lotnisk miały skutki daleko wykraczające poza Bliski Wschód. Dubaj i Doha, leżące na skrzyżowaniu głównych tras między Europą a Azją, stanowią kluczowe węzły przesiadkowe dla globalnego ruchu lotniczego. Zatrzymanie operacji w tych portach spowodowało paraliż w globalnych siatkach połączeń, a samoloty i załogi utknęły w nieodpowiednich miejscach, co doprowadziło do chaosu w rozkładach lotów na całym świecie.

Z danych Flightradar24 wynika także, że linie unikają lotów nad przestrzeniami powietrznymi Libanu i Jordanii. Serwis podał także, że w niedzielę odwołano ponad 3400 lotów, co może oznaczać także duże straty dla branży lotniczej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris