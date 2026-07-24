Turystyka Drogo, coraz drożej. Tyle kosztuje nocleg w raju wakacyjnym Alicja Skiba |

Wakacje 2026. All inclusive i oszczędzanie Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Ana Escobar

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Hiszpania, obok Francji i Włoch, jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie. Za wypoczynek na Półwyspie Iberyjskim lub hiszpańskich wyspach trzeba jednak słono zapłacić.

Przeciętna cena za dobę hotelową w Hiszpanii wyniosła w czerwcu 137 euro (+6 proc. rdr). Pokój w hotelu 5-gwiazdkowym kosztował średnio prawie 318 euro, 4-gwiazdkowym - ok. 141 euro, a trzygwiazdkowym - prawie 111 euro.

Najdrożej było w położonej na andaluzyjskim wybrzeżu Marbelli (ok. 60 km od Malagi) - nocleg kosztował tam przeciętnie ok. 315 euro.

Najpopularniejsze kierunki w Hiszpanii

Liczba noclegów w hiszpańskich hotelach w czerwcu wyniosła ponad 38,6 mln; było to nieznacznie więcej niż rok temu (o niecały 1 proc.), przy czym w porównaniu do czerwca 2025 r. Hiszpanię odwiedziło o 2 proc. mniej gości zagranicznych.

Najpopularniejszymi celami podróży dla Hiszpanów były w czerwcu Andaluzja, Katalonia i Walencja, a dla turystów z zagranicy - Baleary, Katalonia i Wyspy Kanaryjskie.

Najwięcej zagranicznych gości przybyło do Hiszpanii ze Stanów Zjednoczonych (prawie 30 proc. wszystkich turystów zagranicznych) i Niemiec (ponad 16 proc.).

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku liczba noclegów w Hiszpanii wzrosła o 1,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.