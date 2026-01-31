Dokąd latają Polacy? Te kierunki wybieramy najczęściej

Trudna praca lotniska w środku zimy

Najpopularniejszymi kierunkami podróży lotniczych z i do Polski w pierwszej połowie 2025 r. były Wielka Brytania i Włochy. Liczba podróżujących z i do tych krajów wyniosła 3,95 mln i 3,09 mln osób - wynika z danych ULC. Najchętniej wybierane miasta to Londyn oraz Mediolan.

Wyspy niekwestionowanym liderem

"W międzynarodowych przewozach regularnych w pierwszej połowie 2025 roku (w drugim kwartale podobnie) najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Włochy i Hiszpania. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w przypadku wspomnianych Włoch i Hiszpanii" - wskazał Urząd Lotnictwa Cywilnego w swoim najnowszym raporcie.

Według ULC liczba podróżnych obsłużonych w polskich portach lotniczych w międzynarodowym ruchu regularnym w pierwszej połowie 2025 r. na lotach do i z Wielkiej Brytanii to ok. 3 mln 954 tys., co stanowi 16,45 proc. wszystkich pasażerów międzynarodowych w tym okresie. W przypadku Włoch było to 3 mln 87 tys. osób, czyli 12,84 proc., a w przypadku Hiszpanii - 2 mln 310 tys. (9,61 proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się Niemcy (ok. 1,94 mln), Norwegia (1,12 mln), Holandia (1,08 mln), Francja (1,02 mln), Dania (704,2 tys.), Szwecja (609,7 tys.) i Grecja (562,9 tys.).

W przypadku danych za drugi kwartał 2025 r. na szczycie listy ponownie znalazła się Wielka Brytania (2,04 mln podróżnych), a za nią Włochy (1,92 mln) i Hiszpania (1,24 mln). Na kolejnych pozycjach były: Niemcy, Norwegia, Francja, Holandia, Grecja, Dania i Szwecja.

Do jakich miast latamy najczęściej?

Z danych ULC wynika również, że w przypadku miast, największą popularnością cieszył się w pierwszej połowie ub.r. Londyn - do i z stolicy Wielkiej Brytanii poleciało 2 mln 328 tys. osób (9,68 proc. udziału). Następne dwa miejsca zajęły Mediolan (878,3 tys. osób; 3,65 proc. udziału) i Rzym (802,5 tys.; 3,34 proc.).

Kolejne miasta to: Oslo (733,9 tys.), Paryż (724 tys.), Frankfurt (716 tys.), Amsterdam (686,2 tys.), Kopenhaga (629,3 tys.), Barcelona (606,9 tys.) i Monachium (535,7 tys.).

W drugim kwartale 2025 r. na podium uplasowały się: Londyn (1 mln 202 tys. osób), Mediolan (532,9 tys. osób), Paryż (430,1 tys.). Dalej znalazły się Frankfurt, Oslo, Rzym, Kopenhaga, Amsterdam, Barcelona i Monachium.

ULC wskazał też w raporcie, że w ruchu czarterowym najpopularniejszym kierunkiem w pierwszej połowie ub.r. był Egipt, a następnie Turcja i Grecja. Z kolei w drugim kwartale były to kolejno Turcja, Egipt oraz Grecja. Egipt Hiszpania i Turcja odnotowały też największy wzrost ilościowy - zarówno w pierwszym półroczu, jak i drugim kwartale ub.r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym w Polsce.

