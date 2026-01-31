Logo TVN24
Turystyka

Dokąd latają Polacy? Te kierunki wybieramy najczęściej

lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Trudna praca lotniska w środku zimy
Choć Wyspy Brytyjskie wciąż generują największy ruch pasażerski, to Włochy i Hiszpania odnotowały największe wzrosty w zestawieniu za ubiegły rok. Dokąd najczęściej latają Polacy?

Najpopularniejszymi kierunkami podróży lotniczych z i do Polski w pierwszej połowie 2025 r. były Wielka Brytania i Włochy. Liczba podróżujących z i do tych krajów wyniosła 3,95 mln i 3,09 mln osób - wynika z danych ULC. Najchętniej wybierane miasta to Londyn oraz Mediolan.

Loty posłów po Polsce kosztowały miliony. Mamy wykaz od początku kadencji
Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczMikołaj StępieńMonika Winiarska

Wyspy niekwestionowanym liderem

"W międzynarodowych przewozach regularnych w pierwszej połowie 2025 roku (w drugim kwartale podobnie) najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Włochy i Hiszpania. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w przypadku wspomnianych Włoch i Hiszpanii" - wskazał Urząd Lotnictwa Cywilnego w swoim najnowszym raporcie.

Według ULC liczba podróżnych obsłużonych w polskich portach lotniczych w międzynarodowym ruchu regularnym w pierwszej połowie 2025 r. na lotach do i z Wielkiej Brytanii to ok. 3 mln 954 tys., co stanowi 16,45 proc. wszystkich pasażerów międzynarodowych w tym okresie. W przypadku Włoch było to 3 mln 87 tys. osób, czyli 12,84 proc., a w przypadku Hiszpanii - 2 mln 310 tys. (9,61 proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się Niemcy (ok. 1,94 mln), Norwegia (1,12 mln), Holandia (1,08 mln), Francja (1,02 mln), Dania (704,2 tys.), Szwecja (609,7 tys.) i Grecja (562,9 tys.).

W przypadku danych za drugi kwartał 2025 r. na szczycie listy ponownie znalazła się Wielka Brytania (2,04 mln podróżnych), a za nią Włochy (1,92 mln) i Hiszpania (1,24 mln). Na kolejnych pozycjach były: Niemcy, Norwegia, Francja, Holandia, Grecja, Dania i Szwecja.

Idzie mróz. Na Lotnisku Chopina w stałej gotowości 80 osób i 40 maszyn

Idzie mróz. Na Lotnisku Chopina w stałej gotowości 80 osób i 40 maszyn

WARSZAWA
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie

Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie

Do jakich miast latamy najczęściej?

Z danych ULC wynika również, że w przypadku miast, największą popularnością cieszył się w pierwszej połowie ub.r. Londyn - do i z stolicy Wielkiej Brytanii poleciało 2 mln 328 tys. osób (9,68 proc. udziału). Następne dwa miejsca zajęły Mediolan (878,3 tys. osób; 3,65 proc. udziału) i Rzym (802,5 tys.; 3,34 proc.).

Kolejne miasta to: Oslo (733,9 tys.), Paryż (724 tys.), Frankfurt (716 tys.), Amsterdam (686,2 tys.), Kopenhaga (629,3 tys.), Barcelona (606,9 tys.) i Monachium (535,7 tys.).

W drugim kwartale 2025 r. na podium uplasowały się: Londyn (1 mln 202 tys. osób), Mediolan (532,9 tys. osób), Paryż (430,1 tys.). Dalej znalazły się Frankfurt, Oslo, Rzym, Kopenhaga, Amsterdam, Barcelona i Monachium.

ULC wskazał też w raporcie, że w ruchu czarterowym najpopularniejszym kierunkiem w pierwszej połowie ub.r. był Egipt, a następnie Turcja i Grecja. Z kolei w drugim kwartale były to kolejno Turcja, Egipt oraz Grecja. Egipt Hiszpania i Turcja odnotowały też największy wzrost ilościowy - zarówno w pierwszym półroczu, jak i drugim kwartale ub.r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym w Polsce.

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

