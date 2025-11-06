Trójmiasto popularne w długi weekend. Noclegi szybko znikają

Katarzyna Turosieńska o zagranicznych turystach w Polsce Źródło: TVN24

- Obłożenie w obiektach noclegowych w Trójmieście w długi weekend listopadowy wynosi blisko 90 proc. - poinformowała dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ds. marketingu i relacji z branżą. Jej zdaniem duży wpływ na taki wynik ma m.in. przygotowana na ten czas bogata oferta kulturalna. Węgrowicz podkreśliła, że turyści doceniają województwo pomorskie o każdej porze roku. - Zawsze największym magnesem jest Trójmiasto, ale myślę, że miejsca poza tym utartym szlakiem i kawałeczek dalej od Gdańska, Sopotu i Gdyni cieszą się równie dużą popularnością, z uwagi na zupełnie inne atrakcje i zupełnie inne możliwości spędzenia czasu. Jednym z głównych atutów Pomorza poza sezonem wakacyjnym jest możliwość odpoczynku na łonie natury - powiedziała.

Ostatnie wolne pokoje

Oceniła, że obłożenie na listopadowy weekend w regionie zapowiada się bardzo dobrze. - Polacy korzystają z możliwości wyjazdu na przedłużone weekendy i chętnie wybierają Trójmiasto jako cel podróży. W Trójmieście średnie obłożenie w obiektach noclegowych to prawie 90 proc. Ważną rolę odgrywa tu z pewnością oferta kulturalna - w ten weekend odbędzie się w Gdańsku ciekawy festiwal muzyczny - powiedziała. Zwróciła też uwagę, że w ostatnich latach można zaobserwować skrócenie tzw. okna rezerwacyjnego. - Decyzja o wyjeździe podejmowana jest znacznie bliżej jego terminu. Trendem ostatnich lat jest też skracanie długości pobytu. Myślę więc, że dzisiaj na horyzoncie pojawiają się głównie rezerwacje na długi listopadowy weekend. Natomiast zainteresowanie wypoczynkiem w okresie Bożego Narodzenia dopiero za chwilę zacznie wybrzmiewać w obiektach hotelowych. Oczywiście są też takie miejsca w regionie, w których zostały już naprawdę ostatnie wolne pokoje - dodała.

Promocja turystykę w Trójmieście

Ekspertka przypomniała również, że PROT pod koniec października wystartowała z kampanią promującą region poza sezonem. Jej ambasadorką została dziennikarka Agnieszka Cegielska. - W pierwszym odcinku główne role zagrały: Gdynia, gdzie nasza ambasadorka odkrywa szlak gdyńskiego modernizmu, a także Sulęczyno na Kaszubach. Dwa kolejne odcinki zabiorą nas dalej w region. Razem z Agnieszką Cegielską odwiedzimy Kwidzyn, Sztum, Malbork, Ustkę i Łebę. Wszystko zostało zaprezentowane w pięknym, posezonowym wydaniu - podkreśliła Węgrowicz.

