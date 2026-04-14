Turystyka

Enter Air wypłaci pasażerom rekompensaty

Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Linie lotnicze odwołują loty do wielu krajów Bliskiego Wschodu. Jak powinni postępować turyści?
Linie Enter Air będą musiały wypłacić rekompensaty w łącznej wysokości ponad 8,2 mln zł - zdecydował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK). O pieniądze mogą ubiegać się podróżni, którym w trakcie lotu uszkodzono lub zgubiono bagaż, jak i ci, którzy mieli problem z opóźnionym lotem lub reklamacją.

Spółka Enter Air w swoim oświadczeniu podkreśliła, że "od początku współpracowała z Urzędem w toku postępowania, przekazując wymagane informacje oraz wprowadzając zmiany w swojej działalności, które dotyczyły między innymi zmiany procedury reklamacyjnej". "Postępowanie zostało zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej, bez nakazów administracyjnych i nałożenia kary pieniężnej. Spółka przyjęła zobowiązanie obejmujące rozliczenia z konsumentami na zasadach wynikających z decyzji Prezesa UOKIK" - dodała.

Decyzja UOKiK

"Enter Air to polskie linie lotnicze, które specjalizują się w przewozach czarterowych na rzecz biur podróży. Do UOKiK docierały liczne sygnały od podróżnych poszkodowanych przez tego przewoźnika. Prezes UOKiK prowadził wobec spółki postępowanie, w którym zakwestionował 10 stosowanych przez nią praktyk. Działania Urzędu zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązującej - konsumenci otrzymają rekompensaty" - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wtorkowym komunikacie.

Według decyzji UOKiK, Enter Air przyzna rekompensatę w wysokości 170 zł podróżnym, na których reklamacje odpowiedział z opóźnieniem i odrzucił je lub nie uznał w całości. Urząd podkreślił, że termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni i że przedsiębiorcy, w tym linie lotnicze, "nie mogą tego czasu wydłużać, a jeśli go przekroczą lub w ogóle nie odpowiedzą na roszczenia - oznacza to co do zasady ich uznanie".

"Co więcej, zdaniem Urzędu sporządzany przez podróżnych na lotnisku PIR - Raport Niezgodności Własności, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu faktycznego i roszczeń, powinien być równoznaczny z wniesieniem reklamacji do linii lotniczych. Osoby, które sporządziły PIR, a mimo to ich późniejsze reklamacje zostały odrzucone przez Enter Air z uwagi na to, że za późno zwróciły się do przewoźnika z roszczeniami - otrzymają rekompensatę" - poinformował UOKiK.

Szczególne przypadki rekompensaty

Podał także, że do uzyskania "przysporzenia konsumenckiego" od przewoźnika uprawniają sprawy związane z nieuznanymi reklamacjami z uwagi na wiek walizki, brak wymaganych przez Enter Air dokumentów czy arbitralne jednostronne zwolnienie się linii lotniczych z odpowiedzialności.

Szymon Żyśko

"Konsumenci, którzy otrzymali odmowę uznania reklamacji w związku z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu rejestrowanego bądź wniosku o zwrot wydatków związanych z tą sytuacją będą uprawnieni do otrzymania 200 zł przysporzenia. Enter Air odrzucał roszczenia podróżnych w przypadku lotów do ich kraju zamieszkania i zawężał zwroty do tzw. artykułów pierwszej potrzeby. Tymczasem odszkodowanie w takiej sytuacji przysługuje każdemu pasażerowi niezależnie od miejsca docelowego podróży, a prawo nie ogranicza odpowiedzialności przedsiębiorców do zwrotów w zakresie określonej kategorii produktów" - podał UOKiK.

Niekorzystne ugody

Urząd podał także, że linie Enter Air w przypadku odwołania lub opóźnienia zawierały z konsumentami ugody, w których oferowały niższe odszkodowanie niż te, które zapewniają przepisy. Zdaniem UOKiK, w takich ugodach zawieranych na podkładzie samolotu lub po jego opuszczeniu pasażerowie mogli nie być jasno informowani o tym, co im przysługuje i jakie mają prawa.

Ze świata

"Przewoźnik przyzna rekompensaty w postaci wyrównania do kwoty określonej w przepisach oraz bezterminowy voucher na 50 zł do wykorzystania jednorazowo podczas dowolnego lotu obsługiwanego przez Enter Air" - podał UOKiK.

"Kwestie odpowiedzialności przewoźników lotniczych reguluje Konwencja Montrealska. Uzupełnia ją unijne Rozporządzenie 261/2004, które przyznaje minimalne prawa pasażerom m.in. w sytuacjach opóźnienia, odwołania lotów czy odmowy wejścia na pokład. W zależności od odległości do celu podróży jest to 250 euro (do 1500 km), 400 euro (od 1500 do 3500 km) lub 600 euro (przy innych lotach). Odszkodowanie obowiązuje, jeśli do miejsca docelowego podróżni dotarli z trzygodzinnym lub większym opóźnieniem lub gdy lot został odwołany" - poinformował urząd.

Ponad 8 milionów złotych

W komunikacie czytamy, że konsumenci uprawnieni do otrzymania rekompensaty zostaną o tym poinformowani w indywidualnych wiadomościach od Enter Air w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Kontakt ze strony spółki powinien nastąpić do 24 października 2026 r. Przekazane informacje będą wskazywać sposób i terminy automatycznej wypłaty przysporzeń. W sytuacji gdy dokonanie takiej wypłaty nie będzie możliwe (np. z uwagi na brak numeru rachunku pasażera), Enter Air dokona wypłaty na wniosek konsumentów, o czym szczegółowo zostaną oni powiadomieni przez spółkę.

"Co ważne - konsumenci mogą być uprawnieni do więcej niż jednej rekompensaty z różnych tytułów. Przysporzeniem zostały objęte zarówno osoby, które składały reklamacje do spółki, jak również te, które w wyniku wprowadzenia w błąd tego nie zrobili. Takie osoby będą mogły zwrócić się do spółki Enter Air i powołać na decyzję Prezesa UOKiK. Jeśli uznają, że przyznana rekompensata nie odpowiada ich oczekiwaniom, mogą dalej dochodzić roszczeń" - poinformował UOKiK.

W komunikacie czytamy, że według szacunków łączna kwota rekompensat przyznanych konsumentom może wynieść ponad 8,2 mln zł. Podkreślono także, że UOKiK będzie monitorował realizację zobowiązania.

