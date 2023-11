Podróże lotnicze mogą podrożeć. Europejski kraj chce wprowadzić nowy podatek

czytaj dalej

Dino Oil, spółka należąca do sieci handlowej Dino Polska, zgłosiła nowy znak towarowy związany ze sprzedażą detaliczną paliw. Wniosek w tej sprawie trafił do Urzędu Patentowego RP. Dino Oil uruchomiła już pierwszą stację paliw na Pomorzu Zachodnim, ale służy ona wyłącznie do obsługi wewnętrznej floty. Na razie nie wiadomo, czy Dino dołączy do innych sieci handlowych, które mają swoje stacje przy sklepach. W tym gronie są między innymi Intermarche, Carrefour, Auchan oraz E.Leclerc.