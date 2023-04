Lotnisko u naszego sąsiada zapowiada koniec z limitem 100 mililitrów płynu

Lotnisko w Pradze zapowiada, że wkrótce do historii może przejść zakaz wnoszenia na pokład samolotów płynów w opakowaniach większych niż 100 mililitrów. W pierwszym etapie ma to dotyczyć podróży wewnątrz Unii Europejskiej.

Zmiany na lotnisku w Pradze

Jak przekazała, w planach jest pozyskanie nowoczesnych systemów skanujących CT X-ray, które "pozwolą na przechowanie płynów i wszystkich urządzeń elektronicznych wewnątrz bagażu". "Dzięki tej technologii możliwe jest również złagodzenie zasad dotyczących zgłaszania i transportu płynów, o limicie objętości do 100 mililitrów" - dodała Diviskova. Ma to pomóc w zmniejszeniu kolejek do kontroli bezpieczeństwa, ponieważ pasażerowie nie będą już musieli wyjmować wielu przedmiotów z toreb.