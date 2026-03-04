Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej

Radosław Sikorski. Apel MSZ do podróżnych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podkreślił we wtorek na konferencji w Warszawie szef linii Ryanair Michael O'Leary, nawet jeśli wojna w Iranie zakończy się za kilkanaście dni, to można się spodziewać, że przez wiele tygodni będziemy mieli do czynienia z dużym spadkiem zainteresowania podróżami do krajów Zatoki Perskiej.

Konsekwencje dla branży

W przypadku przeciągającego się konfliktu konsekwencje dla latania i turystyki mogą być już dalej idące.

Wzrost cen ropy z czasem przełoży się na ceny biletów lotniczych - podaje "DGP".

Firmy z branży ucierpią

Dodaje, że konflikt najmocniej uderzy w przewoźników z rejonu Zatoki Perskiej, takich jak: Emirates, Etihad, Qatar Airways czy Air Arabię. W ostatnich latach linie te bardzo urosły za sprawą rozwoju hubów przesiadkowych takich jak w Dubaju, Abu Zabi, Ad-Dauha czy Rijad, które stały się miejscem transferu tysięcy podróżnych – w dużej mierze z Europy i Azji. Sprzyjać temu miało zamknięcie nieba nad Ukrainą.

Te firmy mogą zyskać

Z kolei - jak ocenia cytowany przez "DGP" Mariusz Piotrowski, ekspert portalu Fly4free - beneficjentem tej sytuacji mogą się okazać chińskie linie lotnicze, które mogą korzystać z rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Zwraca też uwagę, że przewagę zyskają ci przewoźnicy, którzy mają zmówione duże ilości paliwa po ustalonej cenie. Tu wskazuje na linie Ryanair.

MSZ odradza podróże do tych państw Źródło: TVN24

Ceny wzrosną

Jak czytamy w "DGP", bez względu na to, jak długo potrwa wojna, ceny wycieczek wzrosną. Skala podwyżek nie jest znana. Zdaniem Piotrowskiego, nastąpi wzrost zainteresowania lataniem po Europie, co również może wpłynąć na wzrost cen biletów lotniczych i wycieczek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Krzysztof Krzykowski