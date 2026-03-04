Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej

Doha, Katar
Radosław Sikorski. Apel MSZ do podróżnych
Źródło: TVN24
Konflikt na Bliskim Wschodzie wywoła chaos w branży lotniczej i w turystyce - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Dodaje, że w przyszłości musimy spodziewać się podwyżek cen biletów i wycieczek.

Jak podkreślił we wtorek na konferencji w Warszawie szef linii Ryanair Michael O'Leary, nawet jeśli wojna w Iranie zakończy się za kilkanaście dni, to można się spodziewać, że przez wiele tygodni będziemy mieli do czynienia z dużym spadkiem zainteresowania podróżami do krajów Zatoki Perskiej.

Konsekwencje dla branży

W przypadku przeciągającego się konfliktu konsekwencje dla latania i turystyki mogą być już dalej idące.

Wzrost cen ropy z czasem przełoży się na ceny biletów lotniczych - podaje "DGP".

Firmy z branży ucierpią

Dodaje, że konflikt najmocniej uderzy w przewoźników z rejonu Zatoki Perskiej, takich jak: Emirates, Etihad, Qatar Airways czy Air Arabię. W ostatnich latach linie te bardzo urosły za sprawą rozwoju hubów przesiadkowych takich jak w Dubaju, Abu Zabi, Ad-Dauha czy Rijad, które stały się miejscem transferu tysięcy podróżnych – w dużej mierze z Europy i Azji. Sprzyjać temu miało zamknięcie nieba nad Ukrainą.

Te firmy mogą zyskać

Z kolei - jak ocenia cytowany przez "DGP" Mariusz Piotrowski, ekspert portalu Fly4free - beneficjentem tej sytuacji mogą się okazać chińskie linie lotnicze, które mogą korzystać z rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Zwraca też uwagę, że przewagę zyskają ci przewoźnicy, którzy mają zmówione duże ilości paliwa po ustalonej cenie. Tu wskazuje na linie Ryanair.

MSZ odradza podróże do tych państw
MSZ odradza podróże do tych państw
Źródło: TVN24

Ceny wzrosną

Jak czytamy w "DGP", bez względu na to, jak długo potrwa wojna, ceny wycieczek wzrosną. Skala podwyżek nie jest znana. Zdaniem Piotrowskiego, nastąpi wzrost zainteresowania lataniem po Europie, co również może wpłynąć na wzrost cen biletów lotniczych i wycieczek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Udostępnij:
Zobacz także:
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
Turystyka
shutterstock_1552911047
Konflikt eskaluje, gaz drożeje
Rynki
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
Cieśnina Ormuz
Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują
Ze świata
orlen logo shutterstock_2382786901
Media: była prezeska Fundacji Orlenu z zarzutami i zajętymi nieruchomościami
Z kraju
Donald Trump
Trump ogłasza, że "zerwie cały handel". Cios w producentów
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padła szóstka w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
Pieniądze
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
Rynki
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie
Turystyka
Donald Trump
Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
Ze świata
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski (P) i minister spraw zagranicznych Rumunii Oana-Silvia Toiu (L)
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj
Z kraju
Antyamerykański bilboard na ulcach Teheranu
Cyberwojna po atakach rakietowych. Irańska grupa hakerów używa Starlinka
Tech
samolot pasazerski shutterstock_2449126031
Nowa blokada powietrzna na wschodniej granicy Polski
Z kraju
Rijad, Arabia Saudyjska
Polski biznes w cieniu wojny. "Mamy twardą skórę"
Alicja Skiba
Oman, Maskat
Bez lotów do Omanu z tego biura podróży. Na miejsce polecą puste samoloty
Turystyka
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
Rynki
03 1455 s1 cl-0027
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
Turystyka
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
Tech
Donald Tusk
Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków
Z kraju
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
Ze świata
Teheran, 1 marca 2026 r.
"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
Łukasz Figielski
Pentagon
Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"
Tech
PLL LOT, samolot
Loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Nowe informacje od polskiego przewoźnika
Z kraju
Obiekt jądrowy w Natanz
Międzynarodowa agencja potwierdza uszkodzenia w irańskim kompleksie nuklearnym
Ze świata
shutterstock_2577151519
Jak zmienią się stopy procentowe? "Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi"
Z kraju
Giełda w Korei Południowej - maklerzy przy pracy
Czerwono na giełdach. "To wydłuży na rynkach okresy szoków"
Rynki
poznan samolot
Kolejny samolot z Dubaju wylądował w Polsce
Turystyka
shutterstock_624497975
Co ze złotym? Kontynuacja trendu
Pieniądze
Rosyjska ropa naftowa znów ratuje gospodarkę Kuby
Wstrząsy na rynku ropy. A najsilniejsze uderzenia "dopiero nadejdą"
Rynki
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica