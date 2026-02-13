Logo TVN24
Biznes
Turystyka

Kanadyjczycy odwracają się od USA. Straty liczone w miliardach

Statua wolności shutterstock_1661796682
Wysłuchanie amerykańskiej prokurator generalnej Pam Bondi przed Komisją Sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA
Źródło: TVN24
Kanadyjczycy coraz rzadziej przekraczają południową granicę, a Stany Zjednoczone odczuwają to w portfelu; w ciągu roku liczba ich wizyt spadła o niemal 25 procent. Linie lotnicze wycofują połączenia, a amerykańska gospodarka traci miliardy dolarów. A wszystko to w cieniu politycznej retoryki i zapowiedzi nowych ceł.

Dziennik "Boston Globe" przypomniał, że prezydent Donald Trump rozpoczął swoją drugą kadencję od przekonywania, że Kanada powinna zostać włączona do USA jako 51. stan. Groził i nakładał nowe cła. W wyniku tej retoryki amerykańska branża turystyczna straciła w zeszłym roku miliardy dolarów - Kanadyjczycy byli dla USA najliczniejszą grupą przyjezdnych. W ostatnim roku przed przejęciem władzy przez Trumpa Stany Zjednoczone odwiedziło 20,4 mln Kanadyjczyków, którzy zostawili tam 20,5 mld dolarów.

Trend spadkowy nie zniknie

Zdaniem "Boston Globe" liczba turystów z Kanady będzie nadal spadać: z danych kanadyjskiej firmy ubezpieczeniowej Blue Cross wynika, że 76 proc. Kanadyjczyków deklaruje, że w 2026 roku rzadziej będzie odwiedzać Stany Zjednoczone. Od kwietnia liczba podróży samochodowych i lotniczych do USA spadała w każdym miesiącu o kilkanaście procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Kanadyjskie linie lotnicze ograniczają liczbę tras do USA. Linie lotnicze Air Transat ogłosiły w tym tygodniu, że do czerwca zawieszą wszystkie loty do USA, a WestJet usunęły z letniego rozkładu lotów 16 tras do USA. - Zmodyfikowaliśmy siatkę połączeń, aby dostosować ją do miejsc, do których chcą podróżować Kanadyjczycy - przekazał rzecznik linii.

Amerykańska gospodarka traci miliardy

Styczeń był dwunastym z rzędu miesiącem gwałtownego spadku liczby wizyt kanadyjskich gości. Jak ocenił magazyn "Forbes", na bojkocie północnych sąsiadów amerykańska gospodarka straciła w ciągu roku 4,5 mld dolarów.

"Forbes" przypomniał, że w lutym ub.r. po agresywnych wypowiedziach Trumpa ustępujący premier Kanady Justin Trudeau wezwał obywateli do wybrania wakacji w kraju zamiast wyjazdu do południowego sąsiada. Wpływ wezwania był natychmiastowy, a w przeciwieństwie do większości bojkotów turystycznych, które z czasem słabną, kanadyjski upór nie zelżał.

Nie tylko Kanadyjczycy rezygnują

Z wyjazdów do USA rezygnują również obywatele innych państw. Jak zauważył dziennik "USA Today", choć globalny ruch turystyczny wzrósł w ub.r. o blisko 7 proc., to Stany Zjednoczone wybrało 6 proc. mniej odwiedzających. Pomiędzy październikiem a lutym Europejczycy dokonali o 14 proc. mniejszej liczby rezerwacji na loty do USA niż w roku poprzednim - stwierdziła monitorująca rynek lotniczy firma Cirium. Kanadyjczycy zmniejszyli liczbę rezerwacji o 17 proc.

pc

Opracowała Alicja Skiba/ToL

Źródło: PAP, "The Boston Globe"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kanada USA Turystyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica