Duże zmiany w wyjazdach do Chorwacji. Co warto wiedzieć

Chorwacja od 1 stycznia 2023 roku weszła do strefy Schengen. Oznacza to zmiany dla polskich turystów wyjeżdżających do tego kraju. Z wyjaśnień zamieszczonych na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika jednak, że osoby podróżujące nad Adriatyk samolotem muszą się jeszcze przez jakiś liczyć z pełną kontrolą graniczną.

Wjazd do Chorwacji

Jak wynika z wyjaśnień zamieszczonych na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dzięki wejściu Chorwacji do strefy Schengen "nie będzie już kolejek na chorwackich przejściach granicznych".

"Jednak prawdopodobnie natrafisz na korek na pierwszej bramce na autostradzie, tuż po przekroczeniu granicy. W takim wypadku warto rozważyć skorzystanie z alternatywnych tras przejazdu (z ominięciem autostrad) - zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy korki na pewno będą powstawać" - radzi MSZ.

Na zmiany dłużej poczekają turyści, którzy przylecą nad Adriatyk samolotem. Pełna kontrola graniczna - zarówno przy odlocie, jak i przylocie - zostaje utrzymana do 26 marca 2023 roku. "Oznacza to, że do tego dnia (włącznie) służby graniczne na lotniskach będą sprawdzać paszporty lub dowody osobiste podróżnych" - wyjaśnił resort.

Polskie MSZ podkreśliło też, że rzeczy, których wwóz do Chorwacji był zakazany przed jej wejściem do Schengen, nadal nie będzie można zabierać ze sobą jadąc lub lecąc do tego kraju.

Ważny dokument tożsamości

Ministerstwo przypomniało, że zniesienie kontroli granicznych nie zwalnia z wymogu posiadania przy sobie podczas podróży do i z Chorwacji, jak i pobytu na terytorium kraju, ważnego dokumentu tożsamości - dowodu lub paszportu. Osoby podróżujące samochodem dodatkowo muszą posiadać ważne prawo jazdy i dokumenty samochodowe - dowód rejestracyjny, dowód ubezpieczenia.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że choć dokumenty tożsamości nie zostaną skontrolowane na granicy chorwackiej, to może to zostać zrobione w pasie przygranicznym albo w drodze do i z Chorwacji, np. w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech czy Słowenii, "które ze względu na sytuację w Europie prowadzą lub mogą prowadzić kontrolę dokumentów na swoich granicach".

Ponadto należy pamiętać, że w każdym momencie służby mogą zatrzymać nas do rutynowej kontroli. Wówczas niezbędne będzie posiadanie przy sobie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Ważny dokument tożsamości będzie też niezbędny, gdybyśmy potrzebowali skorzystać z porady lekarskiej. W takiej sytuacji, poza dowodem osobistym lub paszportem trzeba mieć też przy sobie dowód ubezpieczenia medycznego.

MSZ zaznaczyło, że aplikacja mObywatel jest ważna wyłącznie w Polsce. "Poza granicami Polski niezbędny jest dokument w formie papierowo-plastikowej" - podkreślono.

