Turystyka

Bilety lotnicze drożeją na dobre. Obniżek nie będzie

Loty samolotem
Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło: TVN24
Gwałtowny wzrost kosztów paliwa lotniczego, do którego doprowadził konflikt na Bliskim Wschodzie, powoduje znaczne podwyższenie cen biletów lotniczych. Nie oznacza to jednak, że dojdzie do obniżek, gdy koszty paliwa zaczną spadać - przekazała stacja CNN.

Wzrost cen biletów w tym samym stopniu polega na dużym popycie na podróże, co na kosztach paliwa. Mimo wyższych cen, podróżni rezerwują loty w rekordowej liczbie w wielu liniach. Dopóki zainteresowanie konsumentów lotami będzie wysokie, bilety pozostaną droższe niezależnie od cen paliwa.

"Podróże nadal są opłacalne"

- Im dłużej konsumenci płacą te kwoty, a linie lotnicze przyzwyczajają się do tego źródła przychodów, tym większe jest prawdopodobieństwo, że tak pozostanie - stwierdził Scott Kirby, dyrektor generalny United Airlines w trakcie telekonferencji dotyczącej wyników finansowych.

Pasażerowie linii lotniczych płacą obecnie średnio o 20 proc. więcej za każdą przebywaną milę (ok. 1,6 km - red.) w porównaniu z 2025 r.

Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"

Ze świata

Z kolei szef American Airlines Robert Isom przyznał, że klienci już teraz są skłonni płacić więcej za takie udogodnienia, jak dodatkowa przestrzeń na nogi lub miejsca bliżej przodu samolotu.

- Jestem optymistycznie nastawiony do tego, co to oznacza dla naszej działalności. Myślę, że to co obserwujemy to uznanie, że podróże nadal są opłacalne - ocenił.

Jak dodał, rezerwacje na lato utrzymują się na wysokim poziomie, mimo że linia lotnicza podniosła ceny biletów.

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?

Łukasz Figielski

To nie koniec podwyżek cen biletów

Stawki, jakie trzeba płacić za paliwo lotnicze, wzrosły od początku roku prawie dwukrotnie. To drugi co do wielkości koszt operacyjny linii lotniczych, który ustępuje jedynie kosztom pracy. Czterej najwięksi amerykańscy przewoźnicy - United, Americam, Delta i Southwest - wydawali w zeszłym roku łącznie ok. 100 mln dolarów dziennie na paliwo. Ceny ropy i paliwa były wówczas stosunkowo niskie. Obecnie płacą znacznie więcej. Delta poinformowała ostatnio, że już w II kwartale tego roku poniosła 2 mld dolarów dodatkowych kosztów paliwa.

Linie lotnicze przenoszą je na pasażerów. Dyrektor operacyjny Southwest Airlines Andrew Watterson poinformował w czwartek inwestorów, że w tym roku doszło już do pięciu podwyżek cen biletów w całej branży i szykowane są kolejne. Wszyscy przewoźnicy twierdzą, że odzyskali jedynie część poniesionych kosztów.

Kryzys paliwowy a sytuacja Polski. Minister zapewnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kryzys paliwowy a sytuacja Polski. Minister zapewnia

Pora ma znaczenie

W dalszym ciągu kluczową rolę gra popyt na daną trasę, porę dnia lub tygodnia. Znaczenie ma również poziom konkurencji. Loty w środku tygodnia lub nocne są zazwyczaj tańsze niż te w godzinach największego ruchu na tej samej trasie, np. w piątek popułudniu. Pasażerowie często płacą znacznie mniej za każdą milę przebytą w trakcie lotów długodystansowych między dużymi miastami - jak Nowy Jork i Los Angeles - niż na krótszych trasach, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem.

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Wall street
Nieustanny handel akcjami? Są zagrożenia
Rynki
warszawa ludzie ulica
Takie może być PKB. Nie znika zagrożenie z zewnątrz
Z kraju
Masud Pezeszkian
Prezydent wzywa do oszczędzania prądu. "Wywoływanie niezadowolenia"
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja Lotto rośnie
Pieniądze
Emmanuel Macron
Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"
Ze świata
Aleksandra Wójtowicz z PISM w podcaście "Czas Przyszły". Odcinek "AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę"
Kontrowersyjny manifest Palantir. "Myślałam, że to halucynacje AI"
Tech
Facebook Meta
Tysiące pracowników zostanie zwolnionych. Gigant ujawnił plany
Tech
Zrobili grilla na cudzej działce (zdjęcie ilustracyjne)
Co czwarty Polak nie planuje wydatków w długi weekend
Z kraju
emeryci shutterstock_2216605437
Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa
Z kraju
Kanał Panamski
Kryzys w cieśninie Ormuz podbija ceny. Nawet dziesięciokrotny wzrost
Ze świata
Zondacrypto
Przeszkody dla poszkodowanych inwestorów. "Być może trzeba spisać na straty"
Z kraju
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Eksport ropy przetrwał amerykańską blokadę
Ze świata
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Setki milionów dolarów w kryptowalutach zamrożone. Decyzja Waszyngtonu
Ze świata
ateny grecja shutterstock_2283333797
Ograniczenia dla hoteli. "Nie możemy stać się drugą Barceloną"
Turystyka
Unia Europejska
Nie będzie kolejnego zawieszenia sankcji? "Jasne przekonanie"
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Gwałtowny wzrost cen, odwołane połączenia. Czy polecimy na wakacje?
Łukasz Figielski
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Szef Pentagonu: to dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie
Ze świata
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Eksperci o cenach paliw w majówkę
Moto
Elon Musk
Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię
Tech
Donald Trump
Trump ostrzega Londyn. "Możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć"
Tech
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Drastyczny wzrost importu z Rosji. "Absolutnie kluczowe" dostawy
Ze świata
Donald Trump
Benzyna po cztery dolary. Sondaż uderza w Trumpa przed wyborami
Ze świata
Lotnisko Chopina
Kryzys paliwowy a sytuacja Polski. Minister zapewnia
Turystyka
Donald Tusk
Tusk o umowie z Mercosur. "Rozmawiałem z Komisją i uświadomiłem im"
Z kraju
Sklep spożywczy
W marcu był to najtańszy sklep w Polsce
Handel
Oslo
Kolejny kraj zapowiada zakaz mediów społecznościowych dla dzieci
Tech
Pekin, Chiny
Nowy model DeepSeek wywołuje spadki na giełdzie. Konkurencja traci
Tech
Erste Bank
Trzeci największy bank w Polsce zmienia nazwę
Z kraju
Stacja paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Takie będą ceny paliw w weekend
Z kraju

