Zamykają się dla turystów. W tym roku tego nie zobaczymy

Ulubione kierunki turystyczne Polaków Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na liście obiektów niedostępnych dla zwiedzających w 2026 r. są muzea, miejsca kultu oraz popularne atrakcje turystyczne w Europie, Azji i USA - wskazał portal stacji CNN.

Tych miejsc turyści nie odwiedzą w 2026 roku

Jednym z nich jest Centrum Pompidou (Centre Pompidou). Kultowe paryskie muzeum sztuki nowoczesnej zostało zamknięte na czas kompleksowej modernizacji. Prace obejmują m.in. poprawę dostępności oraz usunięcie azbestu. Otwarcie planowane jest na 2030 r.

Centrum Pompidou w Paryżu Źródło: pisaphotography / Shutterstock

W Korei Południowej turyści nie odwiedzą świątyni Gounsa. Licząca ok. 1300 lat świątynia spłonęła w pożarze lasów w marcu 2025 r. Trwa odbudowa, ale nie podano daty ponownego otwarcia.

Z lewej strony - świątynia Gounsa w 2016 roku. Z prawej - po pożarach w 2025 roku Źródło: Reuters/Jogyesa

Zamknięte pozostanie także muzeum prezentujące Bayeux Tapestry - XI-wieczne dzieło, które przedstawia podbój Anglii przez Normanów. Miasto Bayeux modernizuje obiekt. Muzeum zamknięto w 2025 r., a ponowne otwarcie planowane jest na 2027 r.

W Stanach Zjednoczonych zakończyło działalność Muzeum Kolekcjonerstwa i Designu (Museum of Collecting and Design) w Las Vegas. Placówka poświęcona miniaturom straciła siedzibę w wyniku decyzji o wyburzeniu budynku i nie ma obecnie planów ponownego otwarcia w stałej lokalizacji.

Nowy Jork stracił natomiast kultową księgarnię Bluestockings, która ogłosiła zamknięcie we wrześniu. Właściciele wskazali na presję rosnące koszty działalności.

Czasowo niedostępne mogą być także paryskie katakumby. Trwa tam remont, a termin ponownego otwarcia w 2026 r. nie został jednoznacznie potwierdzony.

Z kolei w Nowym Jorku zamknięty został taras na dachu Muzeum Sztuki Metropolitalnej w Nowym Jorku (The Metropolitan Museum of Art). Przestrzeń, znana z wystaw plenerowych, zostanie powiększona i ma wrócić do użytku w 2030 r.

Taras na dachu nowojorskiego muzeum Met (Metropolitan Museum of Art) Źródło: BLAZE Pro/Shutterstock

Na liście CNN znalazło się również CAM Raleigh, muzeum sztuki współczesnej w Karolinie Północnej, które ogłosiło bezterminowe zawieszenie działalności.

Są alternatywy

CNN podkreśla, że w wielu przypadkach dostępne są alternatywy - inne muzea, obiekty sakralne lub przestrzenie wystawowe w tych samych regionach. W 2026 r. część popularnych punktów na mapie turystycznej świata pozostanie jednak poza zasięgiem zwiedzających.

OGLĄDAJ: TVN24 HD