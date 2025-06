Burmistrz alarmuje. "Nie można dłużej czekać"

Gaetano Manfredi, burmistrz Neapolu, dołączył do chóru przedstawicieli lokalnych władz we Włoszech, którzy domagają się od rządu podjęcia działań w celu ograniczenia nadmiernej turystyki. - Nie można dłużej czekać - powiedział.

Manfredi, który jest również prezesem Stowarzyszenia Włoskich Gmin, oświadczył, że walkę z nadmierną turystyką należy rozpocząć, "zanim sytuacja stanie się nieodwracalna". Podczas konferencji UNESCO na temat dóbr kultury, zorganizowanej w Neapolu, burmistrz cytowany w czwartek przez włoskie media powiedział: - Zwróciliśmy się do rządu o przyjęcie ustawy, która umożliwi uregulowanie zjawiska i połączy to, co jest wolną inicjatywą biznesu z ochroną terytorium i jego wartości oraz życiem codziennym.