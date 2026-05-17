Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"

|
lotnisko bagaz walizka shutterstock_2386032433
Katarzyna Strzegowska o Warszawskich Liniach Turystycznych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski powiedział, że mimo turbulencji wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie branża spodziewa się kolejnego roku ze wzrostem sprzedaży. Jak dodał, na początku wybuchu wojny, klienci wstrzymywali się z zakupem wycieczek, teraz sprzedaż ruszyła.

W rozmowie z PAP Paweł Niewiadomski stwierdził, że mimo wojny na Bliskim Wschodzie i chwilowego załamania sprzedaży po wybuchu konfliktu, obecnej sytuacji nie można porównywać z kryzysem spowodowanym pandemią.

Podkreślił, że branża turystyczna jest dobrze przygotowana na ewentualne szoki i ma zdywersyfikowaną pod względem kierunków wyjazdowych ofertę, co - w razie problemów w jednym kraju czy regionie - pozwala na elastyczność i nie grozi załamaniem się biznesu.

Sprzedaż wycieczek w górę

Prezes PIT przyznał, że na samym początku po wybuchu wojny sprzedaż wycieczek wyraźnie spadła. Widać też było, że klienci decydują się na zakup wyjazdów na krótko przed wyjazdem. Po pierwszym szoku dynamika rezerwacji zdecydowanie się zwiększyła.

- To może finalnie spowodować, że jak będziemy analizowali pod koniec roku sezon letni i zapowiedź sezonu zimowego, to może się okazać, że sprzedaż, podobnie jak w poprzednich latach, wzrośnie rok do roku - ocenił. Dodał, że po okresie pandemicznych lockdownów branża co roku notuje dynamiczne wzrosty.

- Ten pierwszy rok po covidzie był naturalnym wzrostem, natomiast kolejne lata, to jest pewnego rodzaju ewenement, jeśli chodzi o skalę europejską, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem pod względem turystyki wyjazdowej. Również w przyjazdowej turystyce te wzrosty są bardzo duże. Ustępujemy tutaj - jeśli chodzi o przyrosty jedynie Malcie - powiedział Niewiadomski.

Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa

Regiony pod presją

Najbardziej odczuwalne skutki konfliktu dotyczą krajów regionu Zatoki Perskiej. Sprzedaż wyjazdów do tych krajów drastycznie spadła, nieliczne przypadki rezerwacji wyjazdów w tym regionie są na odległe terminy - przekazał Niewiadomski.

Jak zauważył, początkowo spadło też zainteresowanie częścią kierunków azjatyckich wymagających przesiadek w Dubaju, Abu Zabi czy Dosze, jednak po zmianie lotnisk przesiadkowych, np. na Stambuł, klienci ponownie decydują się na urlop w Azji.

Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny

Ze świata

Po początkowym spadku zainteresowania stopniowo odbudowała się sprzedaż wyjazdów do Turcji i Egiptu. Jak wskazał Niewiadomski, po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie klienci uznali te kierunki również za "zagrożone". Sytuację uspokoiły komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Niewiadomski poinformował, że na popularności zyskały przede wszystkim klasyczne kierunki wakacyjne w Europie Południowej. Większą dynamikę sprzedaży notują obecnie: Hiszpania, Grecja i Portugalia, które od lat należą do najpopularniejszych kierunków wybieranych przez Polaków.

Popularności Polski

Zdaniem Niewiadomskiego, na obecnej sytuacji może też zyskać Polska - jako kierunek wakacyjnych wyjazdów. Więcej niż zwykle Polaków może zdecydować się na wypoczynek w kraju. Ponadto widać też wzrost zainteresowania pobytem u nas turystów zagranicznych - przyznał prezes PIT.

Wskazał również, że wzrost cen paliwa lotniczego nie wpłynął na znaczące podwyższenie cen wyjazdów zorganizowanych, w czym pomaga relatywnie mocny złoty. - Ceny wycieczek wzrosły o kilka procent, ale nie są to wzrosty, które wpływają bardzo silnie na popyt na wyjazdy zagraniczne - zaznaczył Niewiadomski.

To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie

Alicja Skiba

Pytany o możliwe problemy z dostępnością paliwa lotniczego, ekspert odparł, że nie jest to na razie czynnik ryzyka dla branży. - Ewentualne trudności wynikają bardziej z polityki poszczególnych linii lotniczych, które redukują część połączeń ze względu na wyższe koszty operacyjne, a nie z fizycznego braku paliwa - dodał.

Według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w zeszłym roku z usług biur podróży skorzystało prawie 10 milionów Polaków, o 10 proc. więcej niż w 2024 r.

W marcu w związku z wojną na Bliskim Wschodzie uruchomiono wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TPF). Turyści mogli się ubiegać o zwrot pieniędzy wpłaconych za wycieczki na Bliski Wschód, które zostały odwołane z powodu wojny. Zwroty były pokrywane przez organizatorów turystyki z pożyczek ze środków TFP.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
turystykawakacjewycieczki
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
13-latek prawdopodobnie utonął
Tragedia nad jeziorem, nie żyje 13-latek. Nowe informacje
TVN24
Samochód, którym kierowca wjechał w ludzi
Wjechał w ludzi we Włoszech. Wśród rannych cztery osoby z polskiej rodziny
TVN24
Viktor Orban
Magyar odmawia Orbanowi. "Nie otrzyma jej"
TVN24
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
EN_01662405_0088
Tusk: coraz gorzej z nimi
TVN24
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
FAŁSZ"Ma dużo dzieci", "chce więcej pieniędzy". A wielu w to wierzy
Zuzanna Karczewska
Sokoły
Sokoły zaciekle broniły swoich piskląt. Nagranie
METEO
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Fałszywe alarmy i interwencje policji. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego
WARSZAWA
Humbak Timmy
Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"
METEO
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych
Niebezpieczna sytuacja na przejściu. "Niewiele brakowało". Nagranie
WARSZAWA
Dara zwyciężczynią Eurowizji 2026
Mamy zwyciężczynię Eurowizji. Które miejsce zajęła Polska?
Tomasz-Marcin Wrona
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
Turystyka
Akcja ratunkowa na Malediwach
Poszukiwał zaginionych nurków. Żołnierz nie żyje
TVN24
29 min
pc
Zaburzenia erekcji to często nie problem łóżkowy. "Organizm wysyła sygnał"
Anna Wilczyńska
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
METEO
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
WARSZAWA
Pierwszy w historii strajk pracowników Samsunga
Czy Korea powstrzyma strajk w Samsungu? Stawką wzrost gospodarczy
Silne opady deszczu
Tutaj wciąż leje. Gdzie może być groźnie w poniedziałek
METEO
Władimir Putin i Alaksander Łukaszenka spotkali się na wyspie Wałaam
Mają "szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią". Zełenski o ustaleniach wywiadu
TVN24
Dara "Bangaranga" (Bułgaria)
Zaśpiewała "Bangaranga" i wygrała. Kim jest Dara?
TVN24
Zrujnowany hotel w krakowskiej Nowej Hucie
Ruina z dzikim wysypiskiem trafiła na sprzedaż. Trwa spór o odpady
TVN24
Noam Bettan "Michelle" (Izrael)
12 punktów od jury dla Izraela, widzowie docenili Ukrainę
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Zmierzch kariery w piłkarskim raju. Dlaczego weterani wybierają ligę saudyjską?
EUROSPORT
Donald Trump - Xi Jinping
Trump wobec Xi był innym człowiekiem
Monika Winiarska
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
METEO
Mahmood podczas wielkiego finału Eurowizji 2019
Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Pierwsze od lat piłkarskie spotkanie obu Korei. Przełom czy polityczna gra?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica