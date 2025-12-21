Logo TVN24
Turystyka

Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki

Madryt przed świętami
Włochy, Bergamo. Lotnisko Orio al Serio na nagraniu archiwalnym
Źródło: Reuters Archive
W okresie świąteczno-noworocznym największym zainteresowaniem cieszą się kierunki w południowej Europie, przede wszystkim Włochy i Hiszpania - wynika z danych przekazanych przez linie latające z Polski. Na popularności zyskuje też Rovaniemi w fińskiej Laponii.

Najczęściej wybieranym kierunkiem w okresie świąteczno-noworocznym - podobnie jak rok temu - są Włochy, gdzie polecieć zamierza 39 proc. osób w tym okresie - wynika z raportu linii lotniczej Ryanair opracowanego na podstawie danych z systemu rezerwacyjnego irlandzkiego przewoźnika. Na drugim miejscu pod względem popularności w przerwie obejmującej święta i nowy rok znalazła się Hiszpania (27 proc.) i Malta (8 proc.). Na kolejnych miejscach jest Francja (5 proc.), Cypr, Grecja i Portugalia (po 4 proc.), Dania (3 proc.) oraz Bułgaria (2 proc.).

Madryt przed świętami
Madryt przed świętami
Źródło: PAP/EPA/SERGIO PEREZ

Włochy zimą jeszcze bardziej atrakcyjne

Niskokosztowy przewoźnik zwrócił uwagę, że Włochy popularne są wśród jego pasażerów przez cały rok, ale o tej porze roku przyciągają dodatkowo miłośników sportów zimowych.

Najchętniej wybieranym włoskim kierunkiem jest Bergamo (wybiera je 26 proc. osób podróżujących do Włoch) - miasto położone blisko Mediolanu i jezior Como i Garda. Na dalszych miejscach znalazły się Rzym (18 proc.), Palermo (8 proc.) i Bari (7 proc.).

W Hiszpanii natomiast największą popularnością cieszy się Alicante (32 proc.), Malaga (19 proc.) oraz Barcelona (15 proc.).

Linia Wizz Air opierając się o dane z własnego systemu rezerwacyjnego przekazała, że trzema najczęściej wybieranymi krajami przez polskich podróżnych w okresie świąteczno-noworocznym w tym roku są: Hiszpania, Włochy i Norwegia.

- W pierwszej dziesiątce znajdują się także: Wielka Brytania, Niemcy, Niderlandy, Portugalia, Malta, Węgry i Francja - co odzwierciedla zarówno wyjazdy wypoczynkowe, jak i podróże związane z chęcią spędzenia świąt z bliskimi - stwierdził w komentarzu Salvatore Gabriele Imperiale z Wizz Air. Zwrócił uwagę, że okres świąteczno-noworoczny jest jednym z najbardziej intensywnych w roku.

Lotniczy "strzał w dziesiątkę"

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że w okresie świątecznym "strzałem w dziesiątkę" w siatce LOT-u okazało się połączenie z Warszawy do Rovaniemi w północnej Finlandii.

Jak podkreślił przewoźnik, trasa ta cieszy się "ogromnym zainteresowaniem" wśród podróżujących w święta rodzin.

"Wśród najczęściej wybieranych kierunków na okres sylwestrowy znajdują się m.in. Dubaj, Teneryfa, Larnaka, Malta oraz Miami, co potwierdza duże zainteresowanie ciepłymi kierunkami - zarówno w Europie Południowej, jak i poza nią. Równolegle obserwujemy zwiększony ruch do europejskich miast, takich jak: Paryż, Rzym, Barcelona, Ateny czy Lizbona" - dodały PLL LOT.

Największe linie lotnicze w Polsce

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnej najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym w pierwszym kwartale 2025 roku podróżowało na pokładach linii lotniczych Ryanair (3,7 mln), Wizz Air (2,8 mln) oraz PLL LOT (2 mln).

Największe wzrosty ilościowe w przewozach międzynarodowych osiągnęli odpowiednio: Wizz Air (+317,8 tys.), Ryanair (+254,7 tys. pasażerów) oraz PLL LOT (+231,2 tys.).

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGIO PEREZ

