Czekanie na ostatnią chwilę. "Przypuszczamy, że w poniedziałek i wtorek telefony się rozdzwonią"

Długi weekend nad polskim morzem

Jak wynika z informacji serwisu nocowanie.pl, w przypadku długiego weekendu czerwcowego średnia długość rezerwacji to 2,47 doby. Jest to czas o 10 proc. krótszy niż w zeszłym roku, co może wynikać m.in. z oszczędności. - Jeśli chodzi o ceny pobytu, to są one zbliżone do tego, z czym mieliśmy do czynienia podczas majówki, średnio zapłacimy około 130 złotych od osoby za dobę. Możemy tu mówić o wzroście średnich kosztów o około 7,78 procent, w stosunku do 2022 roku - przekazał Karol Wiak.