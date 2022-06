Wypoczynek w długi weekend. "Stawki za noc robią wrażenie"

czytaj dalej

Wakacje kredytowe w kształcie zaproponowanym przez rząd budzą kontrowersje. Związek Banków Polskich wystosował pisma do premiera Mateusza Morawieckiego i organów Komitetu Stabilności Finansowej, w których przedstawił mocno negatywne skutki dla sektora. Bankowcy mają również zastrzeżenia do reformy wskaźnika WIBOR do końca tego roku.