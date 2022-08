Bon turystyczny na dłużej? "Rozważane są różne opcje"

"To dobre rozwiązanie"

- To dobre rozwiązanie propopytowe, dzięki niemu wiele rodzin miało też szansę na wyjazd wakacyjny. Jest to czynnik wpływający na to, że branża ma dodatkową możliwość zasilania środkami. Bon to produkt trafiony, zarówno pod kątem społecznym, jak i gospodarczym. Podobne narzędzia istnieją też w innych krajach - stwierdził cytowany przez "Rz" Dawid Lasek, były wiceminister turystyki i przewodniczący Rady Ekspertów ds. Turystyki.