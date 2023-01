Polski Bon Turystyczny. Tyle środków już wykorzystano

Program Polski Bon Turystyczny ma obowiązywać do końca marca 2023 roku. "Nadal jest grupa osób, która nie skorzystała z przysługującego im świadczenia lub nie wykorzystała w całości przysługujących środków" - zwrócił uwagę wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) z programu wykorzystano do tej pory blisko 80 procent środków.

Z informacji Polskiej Organizacji Turystycznej, wynika, że od uruchomienia programu Polski Bon Turystyczny w lipcu 2020 roku do końca 2022 roku zrealizowano 3 558 618 bonów turystycznych na kwotę około 2 953 921 213 zł. Wyliczono, że najwięcej środków trafiło do podmiotów turystycznych z województw: małopolskiego (625 mld zł), pomorskiego (519 mld zł) i zachodniopomorskiego (456 mld zł).

Największe wzrosty wykorzystania bonu turystycznego

Wskazano, że największe wzrosty aktywacji i wykorzystania bonu turystycznego w 2022 roku obserwowane były tradycyjnie w okresie ferii, majówki i wakacji. Zimowy sezon 2021/2022 był szczególnie udany dla regionów górskich, które odwiedziło 5,8 mln gości, z czego tylko 2,8 proc. stanowili goście zza granicy. Najliczniej odwiedzanymi zimą regionami były Małopolska oraz Dolny Śląsk. Od 17 stycznia do 28 lutego 2022 roku do przedsiębiorców turystycznych z tych regionów trafiła kwota 56,5 mld zł. W całej Polsce do końca lutego kwota płatności bonem turystycznym wyniosła 2,1 mld zł.

W ocenie wiceministra sportu i turystyki Andrzeja Guta-Mostowego, ferie zimowe w 2022 roku okazały się idealnym momentem do skorzystania z bonu. "Polska baza stworzona do uprawiania sportów zimowych oraz turystyki aktywnej zachęciły turystów do wybrania naszych gór i rozwijających się z każdym rokiem ośrodków sportów górskich, które mogą konkurować z tymi najbardziej znanymi w Europie" - wskazał wiceminister. Zauważył, że wielu Polaków postanowiło opłacić bonem wypoczynek w gronie rodziny lub pobyty najmłodszych na obozach i zimowiskach.

"Przedsiębiorcy wyraźnie odczuli korzyści z przyjmowania płatności bonem – kwota, jaka trafiła do nich podczas ostatnich ferii była ponad dwukrotnie wyższa niż w 2021 roku. Wierzę, że dzięki możliwości dalszego wsparcia wyjazdowych budżetów Polskim Bonem Turystycznym, sezon zimowy 2022/2023 i kolejne ferie będą równie udane zarówno dla beneficjentów, jak i przedsiębiorców turystycznych" - powiedział.

"Rodacy chętnie odkrywają nowe, mniej znane zakątki kraju"

Z podsumowania POT wynika, że również podczas ubiegłorocznych wakacji zauważalny był wyraźny wzrost aktywacji i wykorzystania bonu: na kontach przedsiębiorców turystycznych trafiło 2,8 mld zł. Najwięcej do obiektów świadczących usługi hotelarskie i noclegowe (56,6 proc.) oraz organizatorów imprez turystycznych (35 proc.).

"Turyści są coraz bardziej świadomi tego, że Polska nie ogranicza się tylko do kilku najbardziej popularnych regionów. Nasi rodacy chętnie odkrywają nowe, mniej znane zakątki kraju, wzrasta też zainteresowanie krótkimi, lokalnymi podróżami. Podróżni coraz chętniej wybierają nieprzetarte jeszcze szlaki, nowe marki i produkty turystyczne i wpływają w ten sposób na rozwój krajowej oferty" - powiedziała wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel.

W jej opinii Polski Bon Turystyczny spełnia swoją rolę nie tylko jako wsparcie rodzin i branży, ale także narzędzie popularyzujące poznawanie własnego kraju i stymulujące popyt na krajową, regionalną i lokalną turystykę.

Według najnowszych badań POT z września ubiegłego roku, od początku obowiązywania programu, tylko do 1 proc. obiektów turystycznych nie zawitali klienci z bonem. Z kolei dla 41 proc. z nich to właśnie bon turystyczny, był bodźcem motywującym do zorganizowania wypoczynku, a jedna trzecia krajowych turystów wybrała się z nim w miejsca dotychczas nieodwiedzane, często w swojej najbliższej okolicy.

Najaktywniej z Polskiego Bonu Turystycznego korzystali dotychczas mieszkańcy województwa śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Polski Bon Turystyczny przedłużony

Napisano, że program Polski Bon Turystyczny potrwa do 31 marca 2023 roku. Łącznie w całej Polsce do wykorzystania pozostaje około 393 mln zł w bonach, które mogą być wsparciem wyjazdowych budżetów podróżujących rodzin i przedsiębiorców turystycznych.

Przypomniano, że bonem można zapłacić za usługi hotelarskie, takie jak pobyt w hotelu, pensjonacie, campingu czy gospodarstwie agroturystycznym lub imprezy turystyczne, zimowiska czy jednodniowe wycieczki bez noclegu. Możliwe jest także opłacenie Polskim Bonem Turystycznym zaliczki na usługi turystyczne, które odbędą się w późniejszym terminie, np. przyszłoroczne wakacje.

"Przedłużenie terminu obowiązywania programu do 31 marca jest dodatkowym wzmocnieniem ekonomicznym branży turystycznej, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których sytuacja ekonomiczna nie powróciła do okresu sprzed restrykcji obowiązujących w okresie stanu epidemii i którym konflikt w Ukrainie dodatkowo utrudnił odbudowę ruchu turystycznego. Nadal jest grupa osób, która nie skorzystała z przysługującego im świadczenia lub nie wykorzystała w całości przysługujących środków i właśnie teraz chętnie dofinansuje w ten sposób rodzinny wypoczynek - wskazał Gut-Mostowy.

Aktywacja bonu odbywa się poprzez platformę PUE ZUS. Wszystkie informacje dotyczące programu oraz mapa obiektów przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym są dostępne na stronie internetowej bonturystyczny.polska.travel.

